Yılın en iyi online haber sitesi Beyaz Gazete!

Adayların belirlenmesinin ardından halkın oy vererek yılın en iyilerini seçtiği Kristal Küre Ödülleri'nde dizi ve film dünyasından birçok isim ödül aldı.



Yılın en iyi online haber sitesi ödülünü Beyaz Gazete alıırken, Beyaz Gazete Genel Yayın Yönetmeni Türker Akıncı yılın en iyi TV programı sunucusu ödülünü, Beyaz Gazete köşe yazarlarından Ümit Özdemir yılın en iyi kitap ödülünü aldı.













