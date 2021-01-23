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CHP ve İP'in ittifak ortağı HDP'nin vekili Garo Paylan'dan skandal özerklik talebi

Millet İttifakı'nda Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'yle birlikte yer alan HDP'nin Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan CHP'nin kanalı Halk TV'de özerklik talebinde bulundu. Programın sunucusu Ayşenur Arslan ise o saniyelerde Paylan'a hiçbir şekilde müdahale etmedi. Hatırlanacağı üzere Ayşenur Arslan geçtiğimiz günlerde kendisine bunak denilmesine içerlemiş İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu'na da "bunak" ifadesinin hakaret olduğunu söyletmişti.

Güncel / 23 Ocak 2021 Cumartesi 14:37
CHP ve İP'in ittifak ortağı HDP'nin vekili Garo Paylan'dan skandal özerklik talebi

HDP Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, CHP'nin kanalı Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi'nde skandal ifadeler kullandı.

"ÖZERKLİK"

Garo Paylan yayında şu ifadeleri kullandı "Bu anahtarı çözecek şey; Türkiye'nin içeride çoğulcu bir anlayışa geri dönmesidir. Bu anlamda iç meselelerimizi çözebiliriz. Bu çoğulcu anlayışı Suriye'ye de önermesidir. Bunun anahtarı nereden geçiyor Ayşenur Hanım? Özerkliğe bir öcü gibi bakmamaktan geçiyor. Özerklik bölünmek demek değildir. İspanya'da birçok özerk bölge var. "

AYŞENUR ARSLAN SES ÇIKARMADI

Her defasında Atatürkçülük vurgusu yapan programın sunucusu Ayşenur Arslan ise Paylan'ın bu ifadelerine o saniyelerde müdahale etmedi ve sessiz kalmayı tercih etti.

KENDİSİNE BUNAK DENİLMESİNE BOZULMUŞTU

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Ayşenur Arslan programına konuk oldığı İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu'na "bunak" ifadesinin hakaret olup olmadığını sormuştu. Durakoğlu "hayır" cevabı verince Arslan kendisine söylendiğini belirtti. Mehmet Durakoğlu da söylediklerini değiştirip "o zaman hakaret olur" dedi.

ALPAY ÖZALAN'DAN TEPKİ

Garo Paylan'ın özerklik talebinin videosunu Twitter'dan paylaşan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan da "Hdp Milletvekili Garo Paylan, Chp'nin tv kanalında özerklik istiyor. Chp-Hdp-İyi Parti İttifakı, kirli pazarlıkların ve gizli planların yapıldığı sinsi bir ittifaktır." diyerek tepki gösterdi.

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