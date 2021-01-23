Başkan Erdoğan’a hakaret eden Dila Koyurga hakkında 8 aydır dava bile açılmadı!

Dila Koyurga'nın; 15 Temmuz paylaşımları nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan yargılandığı davanın ilk duruşmasında da beraat ettiği bildirildi. İzmir 25. Asliye Ceza Mahkemesi; Dila Koyurga'nın paylaşımlarıyla suçun yasal unsurlarının oluşmadığına karar verdi.

Dila Koyurga'nın beraatını haberleştiren Cumhuriyet, Birgün ve Tele1, Koyurga'nın halkı kin ve düşmanlık suçundan değil cumhurbaşkanına hakaretten beraat ettiğini yazarak algı oyununa girişti. Oysa gerçek farklıydı. Dila Koyurga hakkında 26 Mayıs'ta Cumhurbaşkanına hakaretten suç duyurusunda bulunulmasına rağmen bu konuyla ilgili 8 aydır dava bile açılmadı.

8 AYDIR DAVA AÇILMADI

"ERDOĞAN'A HAKARET ETTİ 26 MAYIS'TAN BU YANA İŞLEM YAPILMADI"

Avukat Mustafa Doğan İnal da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dila Koyurga hakkında bazı twitlerinden dolayı Türk Ceza Kanunu 216. Maddesinde yer alan "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan dava açıldığını ve Koyurga'nın ilk celsede beraat ettiğini söyledi. İnal, cumhurbaşkanına hakaretten 26 Mayıs'ta Koyurga hakkında suç duyurusunda bulunulmasına rağmen bir işlem yapılmadığı ifade etti. İnal; "Kimse yargı yavaş demesin! Bu ve benzer twitlerin bir kısmı için TCK 216'dan dava açılıp ilk celse beraat verildi, cumhurbaşkanımıza hakaretler için 26 Mayıs'ta suç duyurusu yapılmasına rağmen bugüne kadar dava bile açılmadı. Başka bir şey demeye gerek var mı?" ifadelerini kullandı.

HAKARET VE KÜFÜRLER HAKKINDA KOVUŞTURMAYA OLMADIĞINA KARAR VERİLDİ

Koyurga'nın; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a Başbakan olduğu dönemde yaptığı hakaret ve küfür ettiği gerekçesiyle başlatılan soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Sabah'ın haberine göre Dila Koyurga hakkında 26 Mayıs'ta Cumhurbaşkanına hakaretten suç duyurusunda bulunulmasına rağmen bu konuyla ilgili 8 aydır dava bile açılmadığı da öğrenildi. Dila Koyurga'nın; 15 Temmuz paylaşımları nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan yargılandığı davanın ilk duruşmasında da beraat ettiği öğrenildi.