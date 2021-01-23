USD (Alış - Satış) : 7,40 - 7,41 EURO (Alış - Satış) : 9,00 - 9,02

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Vali ve Kaymakamları 'militan' diyerek hedef alan CHP'li Berhan Şimşek'e sert tepki

CHP'li Berhan Şimşek, katıldığı canlı yayında Türkiye Cumhuriyeti Devleti valilerine, kaymakamlarını 'Militan' diyerek hedef aldı. Şimşek'in sözlerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki geldi.

Siyaset / 23 Ocak 2021 Cumartesi 18:36
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Vali ve Kaymakamları 'militan' diyerek hedef alan CHP'li Berhan Şimşek'e sert tepki

CHP'li Berhan Şimşek, katıldığı canlı yayında Türkiye Cumhuriyeti Devleti valilerine, kaymakamlarını 'Militan' diyerek hedef aldı. Şimşek'in sözlerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki geldi.
 
Çelik'in açıklamaları şu şekilde:
Vali ve Kaymakamalarımız Covid 19 başladığı günden beri gece gündüz demeden vazife başında salgınla mücadele ediyorlar. Mülki idaremizin kapasitesini bu dönemde daha yakından gördük. Vali ve Kaymakamlarımıza militan denilerek ahlak dışı ifadelerle saldırılmasını kınıyoruz.
 
Vali ve kaymakamlarımız, "militanca bir siyaset" anlayışı tarafından hedef alınıyor. Buna müsaade etmeyiz. Vali ve Kaymakamlarımızın yanı sıra askerlerimiz, öğretmenlerimiz ve sanatçılarımız da bu militan siyaset tarafından saldırıya uğruyor.
 
Vali ve kaymakamlarımız, salgınla mücadeleden terörle mücadeleye kadar çok zorlu bir mücadeleyi başarıyla yürütüyor. Aynı zamanda illerimizde kamu düzenini sağlayarak huzur ve refahın sürdürülmesine katkıda bulunuyorlar..
 
 
Farklı coğrafyalarda Türkiye Cumhuriyeti Bayrağını dalgalandıran, sınırlarımızı düşman saldırılarından koruyan Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef alan açıklamalar ise tam bir şuursuzluk örneğidir.
 
CHP'li sıfatı taşıyan yöneticilerin, işçi, çiftçi, öğretmen, basın mensuplarına yönelik saldırı furyası "uzman çavuşlarımız"ı da hedef almıştı. CHP idarecileri terörle mücadele eden askerlerimize "militan" diyerek hakaret ediyor. Tüm bu saldırganlıkları kınıyoruz.
 
"Militan siyaset" yıllarca "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ama millet bu egemenliği Cumhuriyet Halk Fırkası eliyle kullanır" anlayışı ile demokrasiyi baskı altına aldı. Bu gerici anlayış artık sona ermiştir..
 
Muhalefet etmek demokrasideki en kuvvetli haktır. Demokratik muhalefet yerine militanca bir siyasi saldırganlık üretmek yanlıştır. Böyle saldırgan bir dil muhalefet kavramını da zehirlemektedir. Herkes demokratik adaba uygun konuşmalıdır.
 
CHP'Lİ ŞİMŞEK VALİ VE KAYMAKAMLARI HEDEF ALDI
CHP 22. Dönem Milletvekili Berhan Şimşek, katıldığı bir canlı yayında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti valilerine, kaymakamlarına, yargıçlarına 'Militan' suçlamasında bulundu.
 
CHP'Lİ ALTAY'DAN SKANDAL SÖZLER
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da skandal açıklamalarda bulunmuş ve Mehmetçiği hedef almıştı. Altay, "Artık rektöründen başçavuşuna uzman çavuşuna kadar herkes AK Parti militanı" şeklinde skandal sözler söylemişti.

Ak PartiMilletvekiliEngin AltayÖmer ÇelikBerhan Şimşek

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

BAŞÖRTÜSÜ KUR’AN’DA VARMIDIR?

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı