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Odatv'den skandal Yavuz Bahadıroğlu manşeti: Atatürk düşmanlığıyla tanınan isim öldü

Gerçek adı Niyazi Birinci olan tarihçi yazar Yavuz Bahadıroğlu'nun vefatıyla ilgili haber yapan Odatv, attığı manşet ile ahlaksızlığını tekrar gösterdi.

Güncel / 22 Ocak 2021 Cuma 10:37
Odatv'den skandal Yavuz Bahadıroğlu manşeti: Atatürk düşmanlığıyla tanınan isim öldü

Karanlık odaların maşası Odatv, hayatını kaybeden tarihçi yazar Yavuz Bahadıroğlu için attığı manşette kirli ağzını konuşturdu.

Yavuz Bahadıroğlu hayatını kaybetti
Birkaç saat önce oğlu Mücahit Birinci sosyal medyadan yaptığı paylaşımda gerçek adı Niyazi Birinci olan tarihçi yazar Yavuz Bahadıroğlu'nun vefat haberini duyurdu.

Fikir ve araştırmalarıyla gençlerin tarihe bakışında yeni ufuklar açan ve gençlere tarihi sevdiren Yavuz Bahadıroğlu'nun vefat haberi derin bir yasa boğdu. Siyasilerden, sevenlerinden, dostlarından ‘baş sağlığı' mesajlarının yağdığı Twitter'da ‘Yavuz Bahadıroğlu' ismi gündeme yerleşti.

Odatv'den skandal manşet
Bahadıroğlu'nun vefat haberi ailesini ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğarken Odatv insanların acısından beslendi.

Eserleri ve anlatımıyla gerçek tarihe dair katkılarda bulunan Yavuz Bahadıroğlu Odatv tarafından defalarca lince uğrasa da ‘vefat haberiyle' ilgili yaptığı paylaşımda basın etiğiyle bağdaşmayan ahlaksız ifadelerde bulundu.

Odatv Yavuz Bahadıroğlu için ‘Atatürk düşmanlığıyla tanınan isim öldü' manşetini atarken, haberde, “Yavuz Bahadıroğlu mahlasıyla bilinen Atatürk düşmanı kimliğiyle tanınan Niyazi Birinci hayatını kaybetti...” ifadelerine yer verdi.

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