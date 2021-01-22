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Muharrem İnce'nin kuracağa partiye İyi Partili vekiller de katılıyor

Yeni parti kurma hazırlığında olan Muharrem İnce'nin partisine, CHP'den sonra İyi Partili vekillerin de geçmesi bekleniyor.

Güncel / 22 Ocak 2021 Cuma 09:42
Muharrem İnce'nin kuracağa partiye İyi Partili vekiller de katılıyor

Memleket Hareketi adı altında Türkiye'yi dolaşan ve yeni parti kurma hazırlığında olduğunu ifade eden CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, partisi için geri sayımı başlattı.

CHP yönetimiyle ters düşen İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti içinde diktatörlük yaptığını belirterek Memleket Hareketi'ni partileştirme kararı almasından sonra yeni partisini 1 Mart'ta kuruyor.

CHP'den çok sayıda vekilin kendi partisine geçeceğini belirten İnce'nin, İyi Parti'den isimlerle de temasta olduğu da konuşuluyor

İYİ PARTİ'DEN DE İNCE'YE KATILALIM TALEPLERİ VAR
Kulislerde konuşulan, İnce'nin İyi Parti'den istifa eden İsmail Ok ve İsmail Koncuk ile diyalog kanallarını açık tuttuğu, bu isimlerin dışında da birçok İyi Partili vekilin İnce'ye katılma talepleri oldu.

HDP'DEN UZAK BİR PARTİ
İnce'nin, CHP'den ve İyi Parti'den saflarına katacağı bu isimler ile HDP'den uzak, teröre mesafeli, milli bir parti kurmayı hedeflediği ifade ediliyor.

PARTİ LOGOSU TAMAMLANMAK ÜZERE
Öte yandan, parti logosu büyük ölçüde hazır olan İnce'nin, genel merkez kurmak için de Çankaya'da bir bina seçtiği, kullanıma hazır hale getirildikten sonra çalışmaların buraya taşınacağı belirtiliyor.

MilletvekiliKemal Kılıçdaroğluİsmail OkMuharrem İnce

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