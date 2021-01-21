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Skandal görüntülerle ilgili Bakanlık düğmeye bastı!

Sosyal medya üzerinden yayınladıkları videoda döner paketleyen iki kişinin maskesiz ve etlerle oynayarak çektiği görüntüler tepkilere neden oldu. Çok sayıda kullanıcı, paylaşımın altına tepkisini dile getirdi. Konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Güncel / 21 Ocak 2021 Perşembe 20:25
Skandal görüntülerle ilgili Bakanlık düğmeye bastı!

Sosyal medya hesapları üzerinden hazır döner paketleyen iki çalışanın maske kullanmadan etlerle oynayarak çektiği video, tepki çekti. Dolaşıma giren bir video, görenleri şaşkına çevirdi.

TikTok uygulamasına video çekip yükleyen hazır dönem işletmesi çalışan 2 kişinin, müziğe eşlik ederken, maskesiz bir şekilde paketleme yaptığı görüldü. Görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan bir kullanıcı, 'Bir hazır döner işletmesinde çekilmiş bu videoda dönerlerin paketlere dolum yapıldığı süreçte yaşananlar görünüyor.

Rezillik, iğrençlik. En ağır ceza verilmediği sürece bu TikTok rezaletleri bitmez. Bu adamlara ayrı ağır bir ceza, işletmeye de ayrı ağır bir ceza vereceksiniz ki işletme sahibi her türlü işletmesini böyle başıboş adamlara bırakmaya korkacak' ifadelerini kullandı.

TEPKİ TOPLADI

Çok sayıda kullanıcı, paylaşımın altına tepkisini dile getirdi. Bir kullanıcı, 'Önlük diye üstüne geçirdiği çöp poşeti, o iğrenç ağzına sürdüğü gıda... Neresinden tutsanız rezillik, gerçekten midem bulandı' ifadelerini kullandı.



BAKANLIKTAN FLAŞ AÇIKLAMA:

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya uygulaması TikTok'taki bir videoya konu olan ve sağlık koşullarına aykırı şekilde paketleme yapıldığı görülen bir hazır döner işletmesini denetledi. Denetim sonucunda işletmeye cezai işlem uygulandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu işletmenin toplumda infiale neden olduğu, bu sebeple işletme hakkında hukuki sürecin başlatılması için Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.






Açıklamada, şunlar kaydedildi:

'TikTok üzerinden yapılan paylaşım sonucu, toplumda infiale neden olan Kırklareli'ndeki söz konusu işletme tespit edilmiş, denetimler yapılmış, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gerekli cezai işlemler uygulanmış ve Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.'



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