İlk yerli fırkateyn TCG İstanbul o tarihte hazır!

MİLGEM Projesi ile Akdeniz çanağının en kuvvetli deniz güçlerinden birini oluşturan Türkiye'nin yerli olanaklarla ürettiği ilk fırkateyni olan TCG İstanbul, 23 Ocak'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle denize indirilecek. TCG İstanbul, yüzde 75 millilik oranı kadar silah, savunma ve seyir sistemlerindeki Türk markaları imzasıyla uluslararası düzeyde ilgi çekiyor.



Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 27 Eylül 2011'de hizmetine giren ilk milli savaş gemimiz TCG Heybeliada korvetinden 10 yıl sonra tam donanımlı orta sınıf milli fırkateyn TCG İstanbul denize indiriliyor. Atatürk'ün 1924'te vasiyet ettiği 'Milli Gemi' projesinin hayata geçirilmesinde büyük rol oynayan merhum Oramiral Özden Örnek'in başlattığı MİLGEM Projesi'nin 10 yıl gibi kısa bir sürede kat ettiği yolun göstergesi olan TCG İstanbul aynı zamanda dört gemilik filonun ilk gemisi. Eylül 1963'te TCG Koçhisar'la atılan adımların 2008 yılından sonra hızlanmasıyla inşa edilen tam donanımlı fırkateyn, Türk donanmasının amiral gemisi olacak. Ada sınıfı milli korvetler TCG Heybelidada, TCG Büyükada, TCG Kınalıada ve TCG Burgazada'dan elde edilen tecrübe ve bilgi birikimiyle iki yıldan az bir sürede Milli Savunma Bakanlığı İstanbul Tersane Komutanlığı'nda yapılan TCG İstanbul; TCG İzmit, TCG İzmir ve TCG İçel ile dört gemilik fırkateyn filosunun ilki.



F 515 BORDA NUMARASI



Yerli savaş gemisi inşasında büyük yol kateden Pendik'teki İstanbul Tersane Komutanlığı'nda denize indirilmeyi bekleyen fırkateyni tanıtan Gemi İnşa Baş Mühendisi Albay Ogün Gülenç, F 515 borda numaralı projenin milli korvetlerden 13 metre daha uzun olacağını söyledi. En az yüzde 75 millilik oranıyla dikkati çeken TCG İstanbul'a 150'den fazla sistemin konulacağını belirten Gülenç, fırkateyn hakkında şu bilgileri verdi:



'Her birini evladımız olarak görüp inşasını özenle gerçekleştirdiğimiz gemilerimiz Türk donanmasının etkin gücünü kanıtlıyor. 42 aylık yolculuğun ilk fazını gerçekleştirdik. 2 bin 400 tonluk korvetlerden daha büyük ve savaş donanımı yüksek bir fırkateyn yaptık. 3 bin tonluk savaş gemisinde 10 bin kalem malzeme kullanıldı. Yaklaşık 160 bin adam/saat iş yapıldı. 12 bin metre deniz suyu devreleri, havalandırma, yardımcı deniz suyu gibi görevleri olan boru gemiye döşendi. 240 kilometrelik kablo ağıyla donatılacak.'



2023'TE HARBE HAZIR



Gemi İnşa Baş Mühendisi Albay Ogün Gülenç, çalışma sürecine ilişkin de şunları kaydetti:



'Bazen 300 kişi aynı anda geminin üzerinde çalıştı. 18 ayda teknenin inşası tamamlandı. Denizde ise savaş ve platform sistemlerinin donatılması sürecek. 2022 Mayıs'ta geminin liman tecrübeleri, 2023 Ocak'ta ise seyir tecrübeleri yapılacak. Preveze Deniz Zaferi'nin yıldönümü olan 27 Eylül 2023 tarihinde ise harbe hazır halde donanmaya katılacak. Seyir mesafesi, denizcilik kabiliyeti ve hava savunma sistemleriyle Ada sınıfı korvetlerden daha gelişmiş bir fırkateyn. TCG İstanbul'un tamamlanmasıyla İstanbul Tersane Komutanlığı artık TF 2000 hava savunma muhribi yapabilecektir. Güzel coğrafya İstanbul'un adını alması ve İstanbul tersanemizde yapılması gururumuzu katlıyor. Böylesi bir projenin parçası olmak tüm tersanemiz çalışanlarını mutlu ediyor.'



HİSAR, ALPER, HIZIR, ATMACA, GÖKDENİZ



Milliyet'te yer alan habere göre, Savunma Sanayii Başkanlığı'na bağlı Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) adına İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda inşa edilen TCG İstanbul'da ASELSAN, ROKETSAN ve HAVELSAN gibi kuruluşların tasarladığı sistemlerle öne çıkıyor. Gemide yakın hava savunma, milli meteorolojik ölçüm, elektronik taarruz, üç boyutlu radar, torpido kovan, kızılötesi arama ve takip, sonar, uydu muharebe, savaş yönetim, satıhtan satha gibi tamamen Türk tasarımı sistemler bulunacak. Atmaca gemi savar füzesi, Gökdeniz hava savunma sistemi, Hızır torpido karşılayıcı, Hisar hava savunma sistemi, ASELSAN Alper radarı ve METEKSAN Yakamoz sonar sistemiyle donatılan gemiye 80'den fazla alt yüklenicinin yanı sıra 220 firma destek veriyor. Milli savaş gemisinin boyu 113 metre, genişliği 14,5 metre. En az 29 knots hız yapabilen ve 11 bin kilometre seyir mesafesine sahip TCG İstanbul, 123 mürettebat ile idare edilebilecek. Sualtı akustiği, manyetik ve kızılötesi izleri azaltılan TCG İstanbul hava savunma harbi içinde uygun.



'BAŞKA ÜLKEDEN GEMİ ALMA DÖNEMİ BİTİYOR'



Tekne Montaj Şube Müdürü Mühendis Yarbay Yunus Tekgöz ise şunları söyledi: 'Türkiye, hemen her türlü askeri gemi yapılabilecek seviyededir. Türk tipi muhrip ve Türk tipi hücumbot tasarlanıyor. Milli denizaltı projesi devam ediyor. Başka ülkeden gemi ya da denizaltı alma dönemi böylece kapanıyor. TCG Alemdar, TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar, TCG Akın ve TCG Işın devamında ise TCG Anadolu bu ivmenin net göstergesidir.'