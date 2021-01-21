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AP, Demirtaş'ın serbest kalması için elinden geleni yapacak!

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda "Türkiye'deki insan hakları, Demirtaş ve diğer siyasi tutukluların durumu" konulu oturum düzenlendi. Terör örgütü destekçilerini, gazeteci ve siyasi nitelendirmeleriyle masumlaştırılan açıklamalar yapıldı. Ve Türkiye ile görüşmelerde bu tutuklamalara karşılık katılım süreci üzerinden baskı yapılması konuşuldu.

Güncel / 21 Ocak 2021 Perşembe 23:04
AP, Demirtaş'ın serbest kalması için elinden geleni yapacak!

Oturumda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile o sırada görüşmede olan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell adına AB Komisyonu'nun eşitlikten sorumlu üyesi Helena Dalli, milletvekillerinin ardından bir konuşma yaptı.

Dalli, AB'nin Türkiye'deki insan hakları konusunda endişelerini defalarca ilettiğini, eksikliklerin giderilmesine yönelik tavsiyelerin Komisyonun Türkiye hakkındaki yıllık raporunda yer aldığını söyledi.

Türkiye'de Anayasa Mahkemesi ve AİHM'nin Demirtaş'ın haklarının ihlal edildiği yönünde karar aldığını ifade eden Dalli, HDP'li belediye başkanları hakkında alınan kararların endişe verici olduğunu savundu.

Dalli, Türkiye'nin terörle mücadelesinin meşru hak olduğunu ancak hukukun üstünlüğü, insan hakları ve temel haklara da uyma sorumluluğu bulunduğunu söyledi.

AP'DE DEMİRTAŞ ÇABASI

Oturumun ardından AP'de "Türkiye'deki insan hakları, Demirtaş ve diğer siyasi tutukluların durumu" hakkında siyasi grupların ortak karar tasarısı oylandı. Kabul edilen tasarıda, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş'ın acilen salıverilmesi, Figen Yüksekdağ ve Demirtaş hakkındaki suçlamaların düşürülmesi istenerek, AİHM'nin Demirtaş davasıyla ilgili kararları hatırlatıldı.

TERÖR YANDAŞLARINA "GAZETECİ VE SİYASİ" DEDİLER!

Demirtaş'ın yanı sıra insan hakları savunucuları, avukatlar, gazeteciler, siyasetçiler ve akademisyenler hakkındaki davaların AB yetkilileri, kurumları ve AB üyeleri tarafından Türk muhataplarıyla temaslarında gündemde tutulması talep edilen tasarıda, bu kişilere destek verilmesi istendi.

TÜRKİYE'YE SERBEST BIRAKMA KARŞILIĞINDA....

Tasarıda ayrıca Türkiye'nin AB ile ilişkilerde yeni sayfa açma niyeti, reformlar yapma kararlığı ve AB'ye katılım sürecine bağlılığının not edildiği, AB'nin de yeni bir başlangıca açık olduğu ancak daha derin ilişkilerin somut ilerlemelere bağlı olduğu belirtildi.

Figen YüksekdağSelahattin DemirtaşMevlüt Çavuşoğlu

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