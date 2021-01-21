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ABD'deki Biden ve Harris'in yemin törenine Simpsonlar damga vurdu! 20 yıl önceden bildiler

ABD televizyonlarında ilk bölümü 17 Aralık 1989'da yayınlanan The Simpsons, geleceği tahmin etmek gibi bir alışkanlığı olduğunu bilen herkes dün yayınlanan ve tüm dünyanın takip ettiği ABD Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in yemin törenine kilitlendi. Super Bowl'un galibinden Trump'ın başkanlığından onlarca yıl önce bahsetmeye kadar, birçok kehaneti ile dikkat çeken animasyon dizisinin bundan yaklaşık 20 yıl önce yayınlanan bölümünde yemin törenini hatırlatan kıyafetler kullanıldığı ortaya çıktı. ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, yemin töreninde şaşırtıcı bir biçimde dizideki "Başkan Lisa Simpson" a benzeyen bir kıyafet giydi.

Güncel / 21 Ocak 2021 Perşembe 12:38
ABD'deki Biden ve Harris'in yemin törenine Simpsonlar damga vurdu! 20 yıl önceden bildiler

Matt Groening'in uzun süredir devam eden animasyon komedi dizisi The Simpsons'ın hayranıysanız geleceği tahmin etmek gibi komik bir alışkanlığı olduğunu bilirsiniz.

Super Bowl'un galibinden Trump'ın başkanlığından onlarca yıl önce bahsetmeye kadar, The Simpsons'ın gelecekteki olayları tahmin etme konusunda esrarengiz bir hüneri var.

İNANILMAZ BENZERLİK
ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in yemin törenini izleyen Twitter kullanıcıları, tören sırasında Harris'in giydiği kıyafet ile Lisa Simpson tarafından The Simpson'ın "Bart to the Future" bölümünde giyilen kıyafet arasındaki benzerliği anında fark ettiler.

AYNI KIYAFETLER
Amerikan animasyon televizyon sitcomu Simpsons'ın on birinci sezonunun on yedinci bölümü olan ve ilk olarak 19 Mart 2000'de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Fox ağında yayınlanan "Bart to the Future", Lisa Simpson'ı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak tasvir ediyor. Bu bölümde, Lisa boynunda bir dizi beyaz inci bulunan mor bir pantolon giyiyor.

HARRIS DE BENZER BİR KOMBİN GİYDİ
Başkan Yardımcısı olarak yemin ederken Kamala Harris, Lisa'ya çok benzer bir mor tonunda bir ceket ve elbise kombinasyonu giydi ve hatta görünüşü tamamlamak için basit bir güçlü inci taktı.

Amerika Birleşik DevletleriMatt Groening

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