Lady Gaga ve Jennifer Lopez, Joe Biden'ın yemin töreninde konser verdi

Biden, ABD'nin Başkenti Washington'da bulunan Kongre binasında yapılan yemin töreninde İncil üzerine yemin ederek ABD'nin 46. Başkanı olarak göreve başladı.



ABD'nin ilk kadın, siyah ve Hindistan kökenli Başkan Yardımcısı olarak Kamala Harris yemin etti. Biden ve Harris'in yemin töreninde sahne alan Jennifer Lopez ile Lady Gaga şarkılar söyledi.



Lopez, This Land is Your Land (Bu ülke senin, bu ülke benim) şarkısını seslendirirken Gaga, Amerikan milli marşını okudu. Ayrıca Lopez'in İspanyolca söylediği, "Herkes için özgürlük ve adaletle, bölünmez bir ulus" sözleri törene damga vurdu.







ÜNLÜ İSİMLER MUHAFIZLARLA FOTOĞRAF ÇEKİLDİ



Lopez ile Gaga Kongre binasında birçok fotoğraf çekti. Lopez, Ulusal Muhafız askerleriyle yaptığı özçekimi sosyal medya hesabından paylaştı. Lady Gaga ise ABD Kongre binasından bir karesini paylaşarak bütün Amerikalılar için dua ettiğini belirtti.