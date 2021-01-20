USD (Alış - Satış) : 7,45 - 7,46 EURO (Alış - Satış) : 9,02 - 9,04

İçişleri'nden yeni operasyon açıklaması: Eren-2 Lice başlatıldı...

Terör örgütü PKK ile mücadelede yeni operasyona start verildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yeni operasyonun adı, 'Eren-2 Lice' olarak duyuruldu. İçişleri 2021 yılındaki ilk operasyonuna Karadeniz'de şehit edilen Eren Bülbül'ün adını vermişti.

Güncel / 20 Ocak 2021 Çarşamba 10:35
İçişleri'nden yeni operasyon açıklaması: Eren-2 Lice başlatıldı...

İçişleri Bakanlığı, terörle mücadelede operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor. 2021 yılının başlaması ile birlikte 'Eren Operasyonları' başlamıştı. İçişleri Bakanlığı, yeni operasyonu yaptığı yazılı açıklama ile duyurdu. Buna göre; yeni operasyona 'Eren-2 Lice' adı verildi

TERÖRE YENİ OPERASYON

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

İçişleri Bakanlığınca 2021 yılının ilk operasyonu olarak başlatılan Eren operasyonları tüm hızıyla devam ediyor

Yeni operasyon 'EREN-2 LİCE' Jandarma Komando,Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (2.024) personel ile katılımıyla başlatıldı.

Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla ilki Tendürek'te başlayan Eren operasyonlarının devamı Lice'de gerçekleştiriliyor.

Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Hareket (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (2.024) personel [(116) operasyonel tim] görev aldığı 'EREN-2 LİCE' operasyonu başlatıldı.



Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 11 Ocak 2021 tarihinde başlatılan EREN OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

BAŞÖRTÜSÜ KUR’AN’DA VARMIDIR?

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı