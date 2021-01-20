HDP'den tarihi itiraf! 'Amacımız Ak Parti ve MHP'ye kaybettirmekti'

HDP Diyarbakır Milletveki Garo Paylan seçimlerle ilgili skandalların adresi Halk TV'de konuştu.





İstanbul, Ankara, İzmir,Mersin, Adana seçimlerinde amaçlarının Ak Parti ve MHP'ye kaybettirmek olduğunu söyleyrek parti politikalarını açıkladı. Kendi bölgeleri dışında çalışmalarının Cumhur ittifakının kaybetmesi üzerine kurulu olduğunu itiraf etti.



