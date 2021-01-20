Beyaz Gazete'ye Yılın En İyi İnternet Sitesi Ödülü!

Ülkemizde prestijli ödüller arasında yer alan Türkiye Kristal Küre Ödülleri için için www.kristalkureodulleri.com adresinden adaylara oy verildi. Beyaz Gazete de yılın en iyi internet haber sitesi ödülüne layık görüldü.



Kristal Küre Ödülleri, medya, basın ve iş dünyasının yoğun katılımlarıyla gerçekleştirilen tematik bir organizasyondur. Geceye iş dünyası, medya ve basın camiasının önde gelen isimleri katılım sağlayacak.



Bu yıl 2020'nin enlerinin ödüllendirileceği bu törende, yıl içerisinde en çok konuşulan e-ticaret ve siber güvenlik konularıyla ilgili lider firmaların temsilcileri tarafından sunumlar yapılacak.



BEYAZ GAZETE'YE YILIN EN İYİ İNTERNET HABER SİTESİ ÖDÜLÜ!



Tarafsız habercilik anlayışını benimseyen Beyaz Gazete de yapılan oylamada 'yılın en iyi internet haber sitesi' ödülüne layık görüldü. Ödül töreni 22 Ocak'ta gerçekleşecek.



YILIN KİTABI ÖDÜLÜ DE BEYAZ GAZETE YAZARININ OLDU!



Beyaz Gazete yazarı Ümit Özdemir'de yılın kitabı ödülüne layık görüldü.