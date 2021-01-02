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İşte Türkiye'de mutasyonlu koronavirüsün görüldüğü 2 il!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İngiltere'den son dönemde Türkiye'ye giriş yapan ve PCR test sonucu "pozitif" çıkan kişilere yapılan geriye dönük taramalarda 15 kişide yeni mutasyon ile uyumlu virüs yükü tespit edildi" dedi. Bakan Koca'nın mutasyon açıklamasının ardından gözler "Türkiye'de mutasyonlu virüs hangi illerde?" sorusunun cevabına çevrildi.

Güncel / 02 Ocak 2021 Cumartesi 09:43
İşte Türkiye'de mutasyonlu koronavirüsün görüldüğü 2 il!

Türkiye'ye İngiltere'den gelen mutasyonlu koronavirüs hastası 15 kişiden birinin Balıkesir'in Edremit ilçesinde karantina altına alındığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, İngiltere'den hava yolu ile gelen bir kişide havalimanında yapılan tarama testi sonrasında mutasyona uğramış koronavirüs çıktığı bilgisinin alınması üzerine Balıkesir'in Edremit ilçesindeki evinde karantina altına alındı. Mutasyona uğramış koronavirüs taşıyıcısı olduğu tespit edilen kişide semptomların hafif olduğu, evinde karantina altında tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Karantina altına alınan evde yaşayan diğer kişilerin yapılan testlerinin ise negatif çıktı.

KAYMAKAM'DAN AÇIKLAMA: TÜM TEDBİRLERİ ALDIK

Edremit'in Kızılkeçili Mahallesinde havalimanında yapılan test sonucunda mutasyonlu koronavirüsü taşıyıcısı olduğu tespit edilen kişi hakkında bilgi veren Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal virüsün tespitinin hem ardından evin karantina altına alındığı, gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerinin alındığını ifade ederek, 'Tüm tedbirleri aldık, bir sıkıntı yok. Evinde. Aile karantinası uyguluyoruz. İngiltere'den gelen bir hasta. Normal çalışma düzenimizde tüm tedbirleri uyguluyoruz' dedi.

'MUTASYONLU VİRÜS GAZİANTEP'TE GÖRÜLDÜ' İDDİASI

Mutasyona uğramış virüsün yurtdışından Gaziantep'e gelen 2 kişide görüldüğü ileri sürüldü. Mutasyon uğramış virüs taşıyan kişilerin gözetim altına alındığı ve temaslı olan herkesle alakalı çalışma başlatıldığı kaydedildi. Genetiğinde benzersiz değişiklikler görülen ve ilk kez İngiltere'de tespit edilen mutasyona uğramış virüsün Gaziantep'te de görülmesi kentteki sağlık camiasını ve yetkilileri alarma geçirdiği öğrenildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasını etiketleyerek yaptığı paylaşımda, 'Mutasyona uğramış virüs ülkemize de geldi. Yurt dışı seyahati olan kişilerin maske, mesafe ve hijyene daha çok dikkat etmesi hayati önem taşıyor. Yurt dışından gelen kişilerden uzak durmak bu süreçte yapılabilecek en etkin korunma yöntemi olur. Tehlike büyük, tedbir basit' ifadelerini kullandı.

Turgay ÜnsalİngiltereDavut Gül

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