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Barajlarda, göllerde durum kötü! Su 100 metre geri çekildi...

Su seviyesinin 21.42'ye kadar gerilediği Terkos Gölü'nde, tekneler karaya oturdu. Ortaya çıkan çöplerse, havadan görüntülendi.

Yaşam / 02 Ocak 2021 Cumartesi 11:31
Barajlarda, göllerde durum kötü! Su 100 metre geri çekildi...

Ülke genelinde azalan yağışlarla birlikte İstanbul'daki barajlarda da su seviyeleri yüzde 20'lerin altına düştü.

Kurak geçen sonbaharın ardından susuzluk konusunda tehlike çanları çalmaya devam ediyor.

İstanbul'da Terkos Gölü'nün de son durumu havadan çekilen görüntülerde gözler önüne serildi.

21.42'YE DÜŞTÜ

Gölün su seviyesi İSKİ verilerine göre yüzde 21.42'ye kadar düşmesi ile ortaya çıkan çöp yığınları havadan görüntülendi.

ÇÖPLER ORTAYA ÇIKTI

Gölün içine atılan araba lastikleri, cam şişeler ve atıklar gün yüzüne çıktı. Barajlardaki doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi.

TEKNELER KARAYA OTURDU

Kuraklığı anlatan en çarpıcı görüntüler ise daha önce iskele olarak kullanılıp betona bağlanan teknenin karaya oturması oldu.

Bu gibi onlarca teknenin suyun çekildiği için karaya oturduğu havadan çekilen görüntülere yansıdı.

PABUÇDERE'DE SU ORANI 4.35

İSKİ'nin yayınladığı raporlarda, barajların son 15 gün içerisindeki doluluk oranlarında düşüş görülürken, İstanbul'daki barajlarda kalan su miktarının yer aldığı grafiklerde ise en az suyun 4.35 ile Pabuçdere'de olduğu belirlendi.

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