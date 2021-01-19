Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Dr. Nur Vergin'in cenaze törenine katıldı

Sosyolog Nur Vergin 80 yaşında evinde hayatını kaybetti. Bugün gerçekleşen cenaze törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Nur Vergin'in cenaze namazı İstanbul'da kılınırken bilim ve siyaset dünyasından çok sayıda isim de cenaze merasiminde hazır bulundu.



BAŞKAN ERDOĞAN: SİYASETLE SOYOLOJİYİ ÖRTÜŞTÜREN BİR HOCAMIZDI



Belediye Başkanlığı sürecinde kendisini yakinen tanıma imkanı bulduk. Siyaset ile sosyolojiyi gerçekten çok iyi örtüştüren bir insandı. Şu ifadesini hiç unutamıyorum. "Laikim ama laikçi değilim" derdi. Bunlar büyük önem arz eden ifadelerdi. Çünkü toplumun kesiştiği noktalardı buralarda hocamız da önemli tespitleri olan bir hocamızdı. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum.



BİR SÜRE HABER ALINAMAYINCA EVİNDE VEFAT ETTİĞİ BELİRLENDİ



Vergin'den haber alınamaması üzerine polis çilingir yardımıyla eve girdi. Sağlık ekipleri, Nur Vergin'in hayatını kaybettiğini belirledi.



Cesedi hastane morguna kaldırılan Vergin'in vefatında şüpheli bulguya rastlanmadığı öğrenildi.



NUR VERGİN KİMDİR



İstanbul'da 21 Eylül 1941 doğan, çocukluğu ve gençlik dönemi yurt dışında geçen Nur Vergin, Paris Sorbonne Üniversitesinde sosyoloji eğitimi aldı.



Türkiye'ye 1973 yılında dönen Vergin, 1 yıl sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde çalışmaya başladı.



Sosyoloji doçentliğini 1980'de tamamlayan Vergin, bir dönem İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinde çalıştı.



Buradaki çalışmalarıyla profesör olan Nur Vergin, Marmara ve Bilkent üniversitelerinde de öğretim üyeliği yaptı.