Milli Eğitim Bakanı Selçuk yüz yüze eğitim kararını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların açılması ve yüz yüze eğitimin başlamasıyla ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu ve konuya dair spekülasyonlara tarih, yöntem ve karar çerçevesinde kesin ve detaylı cevaplar verdi. Selçuk EBA, okulların açılacağı tarih ve MEB'de 2021 öğretmen atamalarıyla ilgili kurum ve kuruluşlar ile Hazine ve Maliye Bakanlığıyla çalışmaların ve görüşmelerin sürdüğünü ve sonuçlandığı dakikada bunu paylaşacaklarını söyledi.



İşte canlı yayında soruları cevaplayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un söylentiye kapalı olarak verdiği yüz yüze eğitim, okullar ve öğretmenlere ilişkin bilgiler;



Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ve Türkiye'nin eğitim konusunda Tanzimat'tan beri bir arayış içerisinde olduğunu ve bunu sürdürdüğünü dile getirdi



TÜRKİYE EĞİTİMDE KİMİ MODEL ALIYOR?



Selçuk, eğitimde herhangi bir ülkeyi model almanın söz konusu olmadığını, her ülkenin kendi özgün modelini üretmesi gerektiğini, Türkiye'nin de bu anlamda 2018'de 2023 Vizyon Belgesi'ni ortaya koyduğunu ve bunu adım adım uyguladıklarını anlattı.



SINAV KARARI: İŞTE ÖĞRENCİLERİN YAZILI TARİHLERİ



Geçen günlerde açık öğretimle ilgili sosyal medya duyurusu yaptığını anımsatan Selçuk, şöyle konuştu:



'5-6 Aralık 2020'de yapılması gereken sınavlar vardı ve bunları o dönemde yüz yüze yapıp da bir riske girmek istemedik, erteledik. 25 Şubat'ta birinci dönemin sınavlarını çevrim içi yapacağız. 25 Mart'ta ikinci dönem ve ilerleyen süreçte üçüncü dönem sınavları olacak. Bunların hepsi çevrim içi olacak. Üçüncü dönem sınavları e-sınav salonlarımızda çevrim içi olacak.



'15 ŞUBAT İLKE KARARIDIR'



Milli Eğitim'de 15 Şubat'ta okulları açmakla ilgili zaten bir ilke kararı aldık. Bunun ne şekilde olacağına dair de geçmişten gelen deneyimlerimiz de var. İki gün iki gün bölmek gibi ya da belli sınıf seviyelerinde kademeli olarak açmak gibi. Çok farklı senaryolarımız, uyguladıklarımız ve uygulamadıklarımız var. Sınav grubunda olan çocuklarımız da var, öğretmenleriyle yüz yüze çalışmak istiyorlar. Kısa süreli de olsa. Onlarla ilgili birtakım senaryolarımız var. Salgının seyrine bağlı olarak Bilim Kurulu'yla yapacağımız görüşmelere bağlı olarak da bunlardan hangisinin hayata geçeceğini de yaklaşık 10 gün önce paylaşmış oluruz.



YERLİ E-SINAV MERKEZİ KURULDU



Artık uluslararası güvenlik standartları çerçevesinde kendi e-sınav merkezlerimizi kurduk. Buralarda çocuklarımız güvenli bir şekilde sınav olabilirler. Bu sınavlara yaklaşık 1 milyon 75 bin civarında öğrencimiz katılıyor. Bunun içerisinde ortaokullar, meslek liseleri, imam hatip liseleri ya da genel Anadolu liseleri ve açık öğretim liseleriyle ilgili farklı gruplardan öğrencilerimiz var.'



AÇIK ÖĞRETİM LİSELERİNDE SON DURUM



'Uzaktan eğitim süreci açık öğretim liselerine talebi artırdı mı?' sorusu üzerine Selçuk, 'Aslında 4+4+4'ten sonra açık öğretimle ilgili lise kısmında özellikle kısmi artış oldu. Çok farklı liselerden açık öğretime bir kayma oldu ama çok dramatik bir artıştan tabii ki söz etmiyoruz.' dedi.



EBA'NIN TV'LERİNDEN YARARLANACAKLAR



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, açık öğretimin yapısal olarak dönüşme zamanının geldiğini, sadece kitaptan hazırlanıp yılda birkaç kere yüz yüze sınava girilen durumdan EBA'nın içeriği ve televizyonlardan yararlanılabilecek, dijital destek alınabilecek bir açık öğretime doğru yürüdüklerini söyledi.



