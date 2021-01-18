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Maliye Bakanı güzel haberi duyurdu! 66,5 milyar lira...

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan bütçe açığının 172 milyar liranın altında olduğunu belirterek 66,5 milyar lira tasarruf sağlandığını söyledi.

Ekonomi / 18 Ocak 2021 Pazartesi 10:55
Maliye Bakanı güzel haberi duyurdu! 66,5 milyar lira...

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan "Salgınla mücadelenin ihtiyaç göstereceği alan dışında, mali disiplinden asla taviz vermeyeceğiz. Enflasyonla mücadele politikalarıyla uyumlu kamu maliyesi politikaları devam edecek. 2021 yılı bütçesini iyileştirecek kalıcı tedbirler alıyoruz" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

- 2020 bütçe açığımız, hedeflenen 239,2 milyar liranın altında 172,7 milyar lira olarak gerçekleşti ve 66,5 milyar lira tasarruf sağladık.

- Salgınla mücadelenin ihtiyaç göstereceği alan dışında, mali disiplinden asla taviz vermeyeceğiz.

- 2021 yılı bütçesini iyileştirecek kalıcı tedbirler alıyoruz. Bu çerçevede, 2021 yılı bütçe açığını yüzde 3,5 olarak hedefliyoruz.

- Uygulamayı öngördüğümüz makroekonomik politikalar, dengeli bir talebin ve sürdürülebilir bir büyümenin oluşumunu sağlayacaktır.

- Enflasyonla mücadele politikalarıyla uyumlu kamu maliyesi politikaları devam edecek.

Lütfi Elvan

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