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İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri askıya alındı

Son dakika haberi... İstanbul Boğazı'nda yoğun sis ve pus nedeniyle görüş mesafesi yarım milin altına düşünce gemi geçişleri çift yönlü olarak askıya alındı.

Güncel / 18 Ocak 2021 Pazartesi 00:46
İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri askıya alındı

İstanbul Boğazı'nda sis ve pus nedeniyle gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı.
 
GÖRÜŞ MESAFESİ YARIM MİLE KADAR DÜŞTÜ
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı'nda yaşanan pus-sis nedeniyle görüş mesafesinin yarım mile kadar düştüğü belirtildi.
 
Bu nedenle gemi geçişlerinin saat 22.15'ten itibaren çift yönlü askıya alındığı bildirildi.
 
GÜNEY-KUZEY İSTİKAMETİ AÇILDI
AGörüş mesafesinin bir milin üzerine çıkmasının ardından boğazın, gemi geçişlerine 23.55'ten itibaren güney-kuzey istikametinde açıldığı kaydedildi.

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