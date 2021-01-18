İBB işini yapmayınca cenaze aracını itmek zorunda kaldılar!

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin kış şartları için yeterli önlemleri almaması vatandaşlara rezillik yaşatmaya devam ediyor. Tuzlama ve yol açma çalışmalarını yeterli şekilde yapılmadığı yetmezmiş gibi İBB'nin cenaze araçlarında kış lastiği takılı olmadığı da ortaya çıktı.



Ümraniye'de bir mahallede cenazesi olan bir aile İBB aracının kış lastiği olmadığı için mezarlığa giden rampayı çıkamaması üzerine cenazelerini taşıyan aracı itmek zorunda kaldı.



BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI İSYAN ETTİ!



İBB'nin vatandaşı düşürdüğü durumu Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Tuncer sosyal medya hesabından duyurdu. Tuncer; 'İnsanların en acılı gününde bu REZİLLİK nedir Ekrem İmamoğlu? İBB'ye ait olan Cenaze aracında kış lastiği yok,patinaj çekiyor. Ümraniye'deki HEKİMBAŞI,KOCATEPE, IHLAMURKUYU Mezarlıkları berbat araç giremiyor Sen hizmet araçlarını Yenikapıya çekip şova devam et...' ifadelerini kullandı.





