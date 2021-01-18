AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: Barışı tehdit eden HDP kapatılmalı

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Beyaz TV’de Pınar Işık Ardor’un gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Özkan, Kandil’in işaret ettiği kişilerin siyaset yaptığı HDP’nin kapatılması gerektiğini söyledi. AP’de bile silahlı terör örgütü PKK’ya karşı herhangi bir söz ve beyanda bulunmayan HDP’nin şiddete dayalı bir yöntemi benimsediğini ifade eden Özkan şunları söyledi: “Bu topraklarda Kürtlerin, Türklerin, Arapların, Türkmenlerin barış içinde yaşamasının önündeki en büyük tehdit HDP’dir. Coğrafyamızda HDP gibi terörle bağlantılı ve bu barışı tehdit eden yapı ilk kez ortaya çıkmadı. Libya, Tunus, Yemen, Mısır, Filistin ve Balkanlar’da yine bu tür yapılar sürekli çıktı, imparatorluğu parçaladı. Kan ve gözyaşı egemen oldu. İşte onun için HDP kapatılmalıdır.”



