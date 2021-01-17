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TSK'dan flaş açıklama: En kapsamlı tatbikat 1 Şubat'ta başlıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin son dönemdeki en kapsamlı kış tatbikatı 1-12 Şubat tarihlerinde Kars'ta gerçekleştirilecek. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri unsurlarının da katılacağı tatbikatta, tank bölükleri, topçu bataryaları, keskin nişancı timleri, Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli, komandolar ve helikopterler görev alacak.

Güncel / 17 Ocak 2021 Pazar 11:31
TSK'dan flaş açıklama: En kapsamlı tatbikat 1 Şubat'ta başlıyor

Edinilen bilgiye göre, 'Kış 2021 Tatbikatı' 1-12 Şubat tarihlerinde Kars'ta gerçekleştirilecek. Birleşik, müşterek, fiili atışlı tatbikata Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri unsurları da katılacak. Tatbikatla, müşterek harekatın icrası konusunda iş birliği ve koordinasyonun sağlanması, envanterde bulunan, envantere yeni giren veya savunma sanayii firmalarınca geliştirilmekte olan harp silah ve araçlarının performanslarının da denenmesi amaçlanıyor. Bununla birlikte birliklerin derin kar ve şiddetli soğuklarda atış dahil muharebe imkan ve kabiliyetlerinin denenmesi, kış şartlarında arazide yerleşme, barınma, ikmal ve bakım faaliyetlerinde eğitim seviyesinin geliştirilmesi ile komuta kontrol sistemlerinin kış şartlarında işletilmesinin sağlanması da tatbikatın diğer amaçları arasında yer alıyor.

BİRÇOK ALANDA...

Taarruz, hava hücum harekatı, havadan atma harekatı, hava ulaştırma ve lojistik destek faaliyetlerinin yerine getirileceği tatbikatta, tank bölükleri, topçu bataryaları, havan takımlarının yanı sıra keskin nişancı timleri, Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli, komandolar ve helikopterler görev alacak. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri personelinin de yer alacağı operatif seviyedeki tatbikatın son dönemdeki en büyük tatbikatlar arasında yer aldığı belirtiliyor.

Azerbaycan

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