Resmen duyuruldu! İşte AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin üye sayıları...

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, siyasi partilerin üye sayısı verilerini güncelledi. Listeye göre AK Parti bir yılda 1 milyon kayıtla en fazla yeni üye kazanan parti oldu.



EN ÇOK ARTIŞ AK PARTİ'DE



Siyasi partilerin sicilini tutan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 12 Ocak tarihi itibarıyla siyasi parti ve üye sayılarını ilan etti. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her yıl 1 milyon olmak üzere 2023 yılı için 15 milyon üye hedefiyle başlattığı kampanya sürecinde, üye sayısını en çok artıran parti AK Parti oldu.



CHP'DE AZALMA OLDU



Yargıtay'ın 11 Kasım 2020'de açıkladığı 11 milyon 49 bin 956 üye sayısını geride kalan iki ayda 107 bin 700 artıran AK Parti'nin, güncel üye sayısı 11 milyon 157 bin 566 oldu. Şubat 2020'de 10 milyon 195 bin 904 üyesi olan AK Parti'nin, geride kalan 11 ayda bu rakamı 961 bin 752 artırdığı ortaya çıktı.



11 Kasım 2020'de 492 bin 994 üyesi olan MHP'nin ise geride kalan iki ayda üye sayısı 2 bin 886 azalmayla 490 bin 131 olarak kayıtlara geçti. Ana muhalefet partisi CHP'nin de üye sayılarında geride kalan iki ayda azalma meydana geldi. Kasım 2020'de 1 milyon 252 bin 905 üyesi bulunan CHP'de bu rakam 2 bin 270 azalmayla toplam 1 milyon 250 bin 635'te kaldı.



2020'de 400 bin üye hedefi koyan İYİ Parti ise henüz bu rakama ulaşamadı. 11 Kasım 2020'de 316 bin 319 üyesi olan parti, iki ayda üye sayısını 14 bin 131 artırdı ve toplam 330 bin 450'ye çıkardı.