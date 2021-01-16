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“Ekonomi çöktü” edebiyatı yapan Oda TV yine yakalandı! İğrenç çarpıtma

Yalan haberde rekora koşan tetikçi Oda TV, ipotekli evlerin bankalar tarafından satışa çıkarılması üzerinden algı operasyonuna kalkıştı. Bankalar tarafından satılık olan 5 bin evi haber yapan karanlık oda, “5 bin 499 ‘bina’ bankalardan satılık” ifadesini kullanarak sadece evlerin değil, tüm binanın satılık olduğu algısı oluşturmaya çalıştı.

Güncel / 16 Ocak 2021 Cumartesi 11:45
“Ekonomi çöktü” edebiyatı yapan Oda TV yine yakalandı! İğrenç çarpıtma

Türkiye'deki 16 bankada 5 bin 499 gayrimenkul ilanı olduğu açıklandı. Alacakları 164,3 milyar lirayı bulan bankaların, 5 bin 499 evi satılığa çıkardığı belirtildi. Türkiye'de sürekli 'ekonomi çöküyor' edebiyatı yapan sol medya, söz konusu gelişmenin ardından kriz algısı oluşturmaya çalışarak çirkin yalanlara imza attı.

Muhalefet etmeyi düşmanlık zanneden Oda TV isimli tetikçi haber sitesi, büyük bir kriz olduğu imasında bulunarak bankaların 5 bin 499 evi değil binayı ipoteklediğini ve satmaya çalıştığını ileri sürdü.

Yalanlarda donatılan haberde, sol medyanın kendine has çelişkiler de dikkatlerden kaçmadı. Haberin başlığında 'bina' ifadesi yer alırken, metinde 'ev' yazıldı.

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