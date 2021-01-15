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ABD Büyükelçiliği’nin İBB paylaşımına tepki yağdı!

ABD Büyükelçiliği, CHP’li İBB idaresine verdiği hibeyi sosyal medyada reklam yaptı. Büyükelçiliğin paylaşımına çok sayıda vatandaştan tepki geldi.

Siyaset / 15 Ocak 2021 Cuma 12:33
ABD Büyükelçiliği’nin İBB paylaşımına tepki yağdı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Amerika Birleşik Devletleri Ticaret ve Kalkınma Ajansı (USTDA), 'İstanbul Dijital Dönüşüm Projesi'nde de iş birliğine gitti. İBB ve USTDA arasında imzalanan yaklaşık 1 milyon dolarlık hibe anlaşması için sanal ortamda imza töreni düzenlendi.

İstanbul'un verileri ABD'nin elinde

İmzalanan anlaşma ile İstanbul ve İstanbullun tüm dijital verileri ABD'li şirkete gidecek. Daha önce imzalanan anlaşma ile de akıllı şehir kapsamında kritik ve stratejik öneme sahip ulaşım, çevre, sağlık, enerji, güvenlik ve yönetim gibi alanlarda birçok veri üreten İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerin verilerinin Türkiye'de kalması, veri gizliliği ve siber saldırılar gibi konular açısından yurtdışı menşeili bir firma ve ajans ile yapılan işbirliği Türkiye açısından kritik seviyede riskleri de beraberinde getiriyor.

Sosyal medyada reklam yaptı

ABD Büyükelçiliği, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, İBB ile yapılan hibe anlaşmasının detaylarını anlattı. Ayrıca paylaşım, sponsorlu içerik olarak yayınlanarak reklam yapıldı. İnsanların gözüne sokulmak istenen bu anlaşma, birçok tepkiyi de beraberinde getirdi.



Vatandaşlar, ABD'nin hayrına hibe vermeyeceğini vurgulayarak altyapı planlarının ABD'ye satıldığını söyledi.

Gelen tepkilerden birkaçı şu şekilde:


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