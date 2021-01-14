Ümit Özdağ'dan canlı yayında çok sert sözler: Beni tehdit ettiler...

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, mahkeme kararının ardından basın toplantısı düzenledi. Özdağ, İYİ Parti yönetimine bilgi vererek toplantıyı gerçekleştirdiğini, Muğla'ya seyahat ederek teşkilatı ziyaret edeceğini söyledi. Özdağ, partiyi kastederek, 'Bana basın yoluyla tehditler geliyor. Muğla'ya gidersem gereken yapılacakmış.' ifadelerini kullandı.



ÜMİT ÖZDAĞ: BENİ TEHDİT EDİYORLAR



İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ'ın basın toplantısındaki açıklamalarından satırbaşları şöyle:



81 il başkanı içerisinde sadece Muğla İl Başkanı 'Mahkemenin kararından önce imza vermeyeceğim' diyerek vicdanına uygun davrandı. Ben de Muğla'ya giderek kendisine teşekkür edeceğim.



Bana basın yoluyla tehditler geliyor. Muğla'ya gidersem gereken yapılacakmış. Muğla'da baskılar yapılarak 45 kişi istifa ettirildi. İl başkanı tehdit edildi.



Mahkemenin almış olduğu karar herkes saygı duymalı. Mahkeme kararı alır almaz İYİ Parti grubuna bu basın toplantısını bildirdim.



Benim tavsiyem herkesin hukukun üstünlüğü ve demokrasiyi içine sindirmesidir.



CHP'YE YAYLIM ATEŞİ: SİZİN ALDIĞINIZ OYUN YARISINI BiZ 7 AYDA ALDIK



CHP'li Ülgür Gökhan'ın, 'İYİ Parti'nin varlığı CHP sayesindedir' sözlerine de sert çıkan Özdağ, 'CHP, İYİ Parti'nin kurucusu da, koruyucusu da olamaz. CHP'nin onlarca yılda aldığı oyun yarısını biz kurulduktan 7 ay sonra aldık' dedi.



'HDP, TÜRKİYE'Yİ SIRTINDAN VURACAK, KAPATILSIN'



Özdağ, konuşmasında gündemin sıcak konularından 'HDP kapatılsın' tartışmasına da değindi. Özdağ, MHP'nin tutumuna destek verdi, şu ifadeleri kullandı:



Terör konusunda yazdığım kitap sayısı 13'tür. Yazdığım makaleleri saymıyorum. HDP gerçek bir siyasi parti değildir. HDP bir parti ise CHP, AK Parti, MHP, SP ne oluyor. Bunlar parti ise HDP parti değildir. HDP sözcüleri Kandil ve İmralı'dan aldıkları talimatları hayata geçiren, mahkeme kararları ve dışında da tespit edilmiştir. ABD ve Avrupa'da böyle bir partinin varlığını sürdürmesi mümkün değildir. En fanatik Ermeni yapısı kadar fanatik bir yapıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin birliğine açık düşmanlık yapmaktadır HDP. Türkiye'nin en temel meselelerinde iktidar ve muhalefet ortak bildiri imzalarken, HDP hep dışında yer almaktadır. Düşmanların yanında durmaktadır. Türkiye, zor bir durumda kaldığında HDP kadroları ülkeyi sırtından vuracaktır. HDP kapatılmalıdır. HDP'yi kapatmak terörün sonunu getirecek mi diyorlar. Cinayetlere ceza vermek cinayetleri sona erdiriyor mu, idam cezası verseniz de cinayet devam ediyor.