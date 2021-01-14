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Twitter'dan bir engelleme daha! Bu kez aşı...!!!

Twitter ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın öne attığı tweetleri engellemiş, daha sonra da hesabını kalıcı olarak askıya almıştı. Bu olay halen daha gündemde sıcaklığını korurken Twitter'dan yeni bir çıkış daha geldi. Twitter bu kez de, Rusya’nın geliştirdiği Sputnik V aşısının resmi hesabını kısıtladı. Rusya, kısıtlamayla ilgili araştırma başlatıldığını açıkladı.

Teknoloji / 14 Ocak 2021 Perşembe 22:18
Twitter'dan bir engelleme daha! Bu kez aşı...!!!

Rusya'nın Covid-19'a karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının resmi hesabı, dünyaca ünlü sosyal medya uygulaması Twitter tarafından kısıtlandı. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) tarafından üretimi desteklenen aşı ile ilgili tüm gelişmeler resmi sosyal medya hesapları üzerinden dünya kamuoyuna aktarılmaya devam ediliyordu.

Twitter Sputnik V aşısının hesabına, "Dikkat bu hesap geçici olarak kısıtlandı. Bu hesapta olağan dışı etkinlikler tespit ettiğimiz için bu uyarıyı alıyorsun. Yine de görüntülemek istiyor musun?" ibaresi koydu.

Twitter'ın Sputnik V aşısının resmi hesabını kısıtlamasının ardından RDIF yaptığı açıklamada, "Twitter üzerinden aşı ve çalışmalar ile ilgili tüm bilgileri açık şekilde paylaştık. Hesap kısıtlandı ve bunun nedenlerini araştırıyoruz" denildi.


Öte yandan Twitter, ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçilerinin 6 Ocak'ta başkent Washington DC'de bulunan Kongre Binası'nı basmasının ardından Trump'ın hesabını süresiz olarak askıya almıştı.

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