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Trump'ı haklı çıkartan olay! Tutuklandı!

Amerika Birleşik Devletleri'nden gündeme bomba gibi düşecek bir haber geldi. Son dakika bilgisine göre ABD'de seçimlerin ardından Trump, Biden'ın hile yaptığını iddia etmiş ve süreç 6 Ocak'ta Kongre baskınına kadar gitmişti. ABD'yi sarsacak bir olay daha yaşandı. Teksas polisi, Joe Biden'ın seçim ekibinde yer alan Rachel Rodriguez isimli kadını seçimlere hile karıştırdığı iddiasıyla tutukladı.

Dünya / 14 Ocak 2021 Perşembe 00:30
Trump'ı haklı çıkartan olay! Tutuklandı!

ABD'de seçimlerin ardından Trump, Biden'ın hile yaptığını iddia etmiş ve süreç 6 Ocak'ta Kongre baskınına kadar gitmişti. ABD'yi sarsacak bir olay daha yaşandı.

Teksas polisi, ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın seçim ekibinde yer alan Rachel Rodriguez'i, seçimlere hile karıştırdığı iddiasıyla gözaltına aldı ve evinde bir arama gerçekleştirdi. Rachel Rodriguez'in suçunu itiraf ettiği belirtildi.

TEKSAS BAŞSAVCISI DUYURDU

Teksas Başsavcısı Ken Paxton Çarşamba günü yaptığı açıklamada, seçim sahtekarlığı ve yasadışı oy kullanma iddiasıyla bir kadının tutuklandığını söyledi. Paxton'a göre, San Antonio'dan Rachel Rodriguez, 2020 seçimleri öncesinde oy toplama ile ilgili bir videoda tespit edildi ve yaptığı şeyin yasadışı olduğunu kabul etti.

20 YILA KADAR HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILABİLİR

Paxton'a göre Rodriguez, seçim sahtekarlığı, yasadışı oy kullanma, insanlara postayla oy kullanmalarına yasadışı olarak yardım etme ve yasadışı bir şekilde resmi bir oy pusulası bulundurmakla suçlanıyor. Suçlu bulunduğu takdirde 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

TRUMP VE BIDEN DESTEKÇİLERİ SOSYAL MEDYADA ATIŞTI

Bu gelişme sonrası Trump destekçilerinin medyaya ve Biden'a karşı öfkesi artarken sosyal medyada her iki grubun çok şiddetli tartışmalar içine girdi. Ayrıca ana akım medyanın seçimlerde hile yaptığını itiraf eden Rachel Rodriguez'in Biden'ın ekibinden olduğu bilgisini ısrarla geçmedikleri görüldü.

TRUMP YANLILARI KONGREYİ BASMIŞTI

ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasını onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken, ABD Başkanı Donald Trump taraftarları Beyaz Saray önünde miting düzenlemişti.

Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongreye yürümüş, polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken yüzlerce gösterici barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.

Olaylara müdahale etmek üzere Kongreye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş, yaklaşık 4 saat süren baskının ardından güvenlik güçleri asayişi sağlamıştı. Olaylarda biri polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı. Bunun üzerine Trump'ın görevden alınması ya da azledilmesi tartışmaları alevlenmişti.

Oy Pusulası

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