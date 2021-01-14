USD (Alış - Satış) : 7,43 - 7,44 EURO (Alış - Satış) : 9,06 - 9,07

Kargo görevlisi otizmli çocuğu böyle dövdü!

Antalya'nın Serik ilçesinde atipik otizmli Kuzey Kaan Saka (10), dün evin önünde oynarken, iddiaya göre cep telefonuyla fotoğrafını çektiği kargo görevlisi tarafından dövüldü. Kargo görevlisi hakkında şikayetçi olan baba Hakan Saka, "Özellikle böyle bir çocuğa yapılması bizi çok üzdü. Savunmasız bir çocuk. Bu gece olayın etkisiyle hiç uyumadı. Psikolojisi bozuldu" dedi. Anne Saniye Saka da "Bütün emeklerim boşa gitti. Onu topluma kazandırmak için sürekli uğraşıyorum. Sil baştan geri döndük" diye konuşu.

Güncel / 14 Ocak 2021 Perşembe 14:22
Kargo görevlisi otizmli çocuğu böyle dövdü!

Doğuştan atipik otizmli oğlu Kuzey Kaan, dün saat 17.00 sıralarında evlerinin önünde oynadığı sırada elinde bulunan cep telefonu ile karşı apartmana kargo götüren özel bir şirkete bağlı kargo görevlisinin fotoğrafını çekti. İddiaya göre duruma sinirlenen kargo görevlisi, Kuzey Kaan'ı itekleyip, apartman boşluğunda tokat attı. Olayı duyan komşular çocuğun yardımına koşarak, kurtardı. Tepkiler üzerine kargo görevlisi bölgeden hızla uzaklaştı. Sesleri duyup evden çıkan Saniye Saka, oğlunun yanına geldi. Durumu haber alan baba Hakan Saka da eve geldi. Binanın güvenlik kamerasını inceleyen Hakan Saka, oğlunu darbeden kargo görevlisi hakkında polise giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

'BÖYLE BİR ÇOCUĞA YAPILMASI BİZİ ÇOK ÜZDÜ'

Olaydan komşusu sayesinde haberdar olduğunu belirten Hakan Saka, 'Ben işteyken komşum aradı. 'Ağabey çabuk yetiş oğlunu kargocunun biri dövüyor elinden zor aldık' dedi. Ben koşarak eve geldim. Sonra kargoya giderek kim olduğunu öğrendim. Apartmanın girişindeki güvenlik kamera kayıtlarından oğlumu darbettiğini tespit ettik.

Daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şahıstan şikayetçi olduk. Sebebini tam bilemiyorum ama oğlum o sırada etrafın fotoğrafını cep telefonu ile çekiyormuş. Genelde de aynı şeyi yapar. Kargocu oğlumun yanına gelerek 'benim fotoğrafımı sil' diyerek bağırmaya başlamış. Sonra da fotoğraf çektiği için darbetmiş.

Özellikle böyle bir çocuğa yapılması bizi çok üzdü. Savunmasız bir çocuk. Bu gece olayın etkisiyle hiç uyumadı. Sürekli olayı anlatıyor. Psikolojisi bozuldu. Özel eğitim alıp özel eğitim sınıfında okuyor' dedi.

loading...

YAZARLARTAMAMI
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Ümit ÖZDEMİR

ALLAH NEREDEDİR?

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı