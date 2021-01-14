Eski CHP'li başkan hakkında 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan iddianame!

PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınıp tutuklanan eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz hakkında "terör örgütü üyeliğinden" iddianame hazırlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör örgütü PKK/KCK soruşturma kapsamında geçen yıl 26 Kasım'da 28 adrese operasyon düzenlenmişti.
PKK/KCK terör örgütünde faaliyette bulundukları iddiasıyla aralarında eski Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz'un da bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alınmıştı. Yavuz'la birlikte 4 kişi 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanmıştı.
Yavuz hakkında örgüt üyeliğinden iddianame hazırlandı. İddianame 29. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.