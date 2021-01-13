TÜİK kritik veriyi açıkladı: Ekonominin çarkları dönüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayına ilişkin sanayi üretim verisini açıkladı. Buna göre sanayi üretimi aylık bazda yüzde %1,3, yıllık bazda ise %11 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ekonomistlerin beklentisi sanayi üretiminin yıllık bazda yüzde 10, aylık bazda ise yüzde 0,8 artış olması yönündeydi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayına ilişkin sanayi üretim verisini açıkladı. Buna göre sanayi üretimi aylık bazda yüzde %1,3, yıllık bazda ise %11 arttı.
SANAYİ ÜRETİMİ YILLIK %11 ARTTI
Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %4,6, imalat sanayi sektörü endeksi %11,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %7,5 arttı.
SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %1,3 ARTTI
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Kasım ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %0,3 ve imalat sanayi sektörü endeksi %1,5 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,1 azaldı.