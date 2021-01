Uyanış'ta büyük değişim! Herkes merak ediyordu!

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümünde Elçin, her şeyi göze alarak Terken’in işlediği tüm suçları Melikşah’a anlatmıştı. Ardı arkası kesilmeyen suçların başında gelen Terken’in bu durumun içerisinden nasıl kurtulacağı büyük bir merak konusu olmuştu. Her ne olursa olsun affedilmeyecek suçlar işleyen Terken’in, yerine gelecek olan baş hatunun kim olacağı ise herkesi meraklandırmıştı.



Terken’in baş hatunluktan alınmasıyla beraber tüm dikkatler, yerine geçecek olan isme çevrildi. Terken’den sonra gelecek olan baş hatunla birlikte Selçuklu Sarayı’nda yaşanacak olan değişimlerin hangi yönde olacağı büyük bir merak konusu olmuştu. Uyanış Büyük Selçuklu’nun yeni bölümünde baş hatunun kim olacağı ortaya çıkarken, herkes şok üstüne şok yaşadı. O ismin baş hatun olmasıyla beraber, herkes bela getirip getirmeyeceğini merak etmeye başladı.



Terken Hatun’un baş hatunluktan alınmasıyla beraber tüm dengeler yerle bir oldu. Affedilmez suçların başında gelen Terken, her şeyin ortaya çıkmasıyla beraber büyük bir gerginlik yaşadı. Bununla beraber Selçuklu Sarayı’nın yeni baş hatunu herkesi meraklandırdı. Saray’a giriş yaparak Melikşah’ın karşısına geçen baş hatunun, Saray’da nasıl bir değişim olacağı izleyici kitlesinin aklını kurcalamaya başladı.



SARAYIN YENİ BAŞ HATUNU ZÜBEYDE HATUN



Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yayınlanan yeni bölümünde tüm dengeler değişti. Elçin’in, Terken’in suçlarını Melikşah’a anlatmasıyla beraber herkes şok üstüne şok yaşadı. Terken’den sonra Selçuklu Sarayı’nın baş hatunu, Zübeyde Hatun oldu. Melikşah’ın karşısına geçen Zübeyde Hatun, herkesi büyük bir gerginliğin içerisine sürükledi.



Zübeyde Hatun’un Selçuklu Sarayı’na girmesiyle beraber Melikşah, “Zübeyde Hatun, oğlum Berkyaruk’un anası, hanedanımın yıldızı. Işığın ile sarayımıza hoş geldin!” sözlerini dile getirdi. Zübeyde Hatun ise “Hoş bulduk Sultanım. Aramızda ki yollar uzundu, kavuşturdunuz. Nicedir ayrıydık, birleştirdiniz. Bundan sonra devletimizin otağı, saltanatımızın ocağı olan sarayımızda emrinize amade olmaya geldim!” ifadelerine yer verdi.



Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin son bölümünde yaşanan sahneler, herkesi büyük bir şokun içerisine sürükledi. Melikşah’a, “Yolda akbabalarla karşılaştık! Elçin Hatun’a musallat olmuşlardı. Akbabaların kellesini aldık, Elçin Hatun’u da askerlerimle yolladım. Anadolu’ya emniyet içerisinde ulaşacaktır! Oğlumuz Berkyaruk’tan hasret dolu selamlar getirdim. Size her daim duacıdır!” dedi. Melikşah ise “Aleykümselam. Var olsun, benim iki gözümden biri. Bundan böyle devletimin baş hatunu Zübeyde Hatun’dur! Mührü teslim edin!” karşılığını verdi. Bununla beraber izleyici kitlesi, Zübeyde Hatun’un sarayda nasıl bir değişim yaşatacağını merak etmeye başladı.