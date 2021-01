SGK'dan flaş açıklama! 2021 ücretleri belli oldu

Sosyal Güvenlik Kurumu bu yıla ilişkin sigorta primleri ve ödeneklerin tutarlarını belirledi. Buna göre 2021'de Evde gündelikçi çalıştıranlar, sigorta ve sağlık primini kendileri ödeyenler bu tutarlar üzerinden ödeme yapacak. Ev hizmetlerinde bakıcı gündelikçi, bahçıvan ayda on gün çalışanlar için işveren tarafından ödenecek prim tutarı 447 lira, aynı evde bir ay çalışanlar için ödenecek tutar ise bin 341.56 lira oldu.



Yarım gün çalışanlar için de yeni ücretler belli oldu. Sanatçıcan emziren anneye, gündelikçiden bahçe işlerine birçok alanda yeni rakamlar açıklandı. SGK'dan gelen son rakamlara göre 2021 ücretlerindeki değişiklikler şöyle;



Ev işlerinde ayda on günden az gündelikçi, bakıcı çalıştıranlar da günlük 2.39 lira, 9 gün için de 21.51 lira prim yatıracak. Emzirme ödeneği 232 lira, cenaze ödeneği de 918 lira olurken, öğrenci ve stajyerlere 789 lira prim yatırılacak.



ÖZELDE ALT SINIR 3.577 TL



Özel sektörde sigorta primine esas günlük alt kazanç sınırı 119.25 lira üst sınır da 894.38 lira oldu. Aylık alt kazanç sınırı da 3 bin 577 lira üst sınır da 26 bin 831 lira oldu. İsteğe bağlı sigorta primleri bu yıl en düşük bin 144 lira olacak. Esnaf muaflığından yararlanan kadınların isteğe bağlı sigorta primleri de bu yıl bin 68 lira olarak yatırılacak.



EV İŞİNDE ÇALIŞANLARIN PRİMİ



Ev hizmetlerinde basım, temizlik, bahçe işlerini yapanlara işverence ayda 10 gün çalışanlar için 447.19 lira prim yatırılacak. Aynı yerde 30 gün ev hizmetinde çalışanların yıl boyunca ödenecek aylık prim tutarı da bin 341.56 lira olurken, işçi çalıştıranlar da bin 162 lira prim yatıracak. Ev hizmetinde ayda 10 gün emekli işçi çalıştıranlar 381 lira, 30 çalıştıranlar da bin 144 lira prim ödeyecek. Ev hizmetinden on günden az çalışan gündelikçi, bakıcılar için günlük 2.39 lira, dokuz gün için 21.51 lira prim yatırılacak.



EMZİRME VE CENAZE ÖDENEĞİ ARTTI



İşçilerin prime esas kazancından istisna tutulan çocuk ve aile zammı, yemek tutarları da belirlendi. Günlük 7.16 lira yemek parası, 71.55 lira çocuk zammı ile 357.75 lira olan aile zammı olarak verilen tutar prime esas kazanç hesabına eklenmeyecek. Bir işçiye ödenen yıllık 186.16 lira yemek parası ile çocuk ve aile yardımı toplamından oluşan 615.46 lira için prim kesilmeyecek. Çalışan kadınlarla eşi doğum yapanlara verilen emzirme ödeneği 202 liradan 232 liraya çıktı. SGK'dan aylık ve gelir alanların vefatı durumunda hak sahiplerine verilen cenaze ödeneği de 918 lira oldu.







YARIM GÜN ÇALIŞANLAR



Tam gün çalışmayanlar için en düşük aylık prim tutarı bin 144.80 lira olacak. İşsizlik sigortası primi ödemek isteyenler de her ay bin 252 lira yatıracak. Bir işte çalışmayan, sağlık hizmeti alabilmek için primini kendileri ödeyenler aylık 107.33 lira ödeyecek. Yurtdışındaki Türk vatandaşların Türkiye'de sağlık hizmetin yararlanması için ödeyeceği tutar da 858.60 lira oldu. Yabancı uyruklu öğrenciler de aylık 143.10 lira prim ödeyecek.



ÇIRAKLARA 788 LİRA YATIRILACAK



Şirketlerde mesleki öğretim göre, staj yapanlar, çırakların günlük sigorta primi 59.63 lira, aylık 788.90 lira yatırılacak. Staj yapan üniversite öğrencileri, kamu kurumlarındaki projelerde görevli bursiyer, kursiyer ve kısmi zamanlı çalışan öğrenciler için günlük prime esas kazanç tutarı 119 lira, aylık kazanç tutarı da 3 bin 577 lira olarak belirlendi.



SANATÇILAR VE TAKSİCİLER



Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca belirlenecek alanlarda kısmı süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılanlar, taksi, dolmuş ve toplu taşıma araçlarında çalışanlar 28 gün üzerinden prim yatıracak. Bu kapsamda günlük kazanç alt sınırı bin 85 lira, üst sınır da 8 bin 138 lira belirlendi.