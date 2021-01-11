MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun 'sözde cumhurbaşkanı' sözlerine tepki

İşte Bahçeli'nin açıklamaları:



ABD'nin seçilmiş Başkanı'na ve seçim sonuçlarına saygı duyan, ama Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı'na sözde diyen CHP Genel Başkanı'nın hukuka ve milli iradeye savaş açması kendisini bekleyen makus sondan da asla kurtaramayacaktır.



HDP, 6-8 Ekim olaylarının, hendek terörünün ve bölücülüğe mihmandarlık yapmanın bedelini kanun, millet ve tarih önünde ödemelidir.



Ayrıntılar geliyor...