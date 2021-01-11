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Macron ve eşinin yaptığı Fransa'yı ayağa kaldırdı! 'Utanç verici'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte ile ilgili ortaya atılan iddia ülkeyi karıştırdı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle halka kapalı olmasına rağmen Elysée Sarayı için 600.000 Euro 'luk (5,4 milyon TL) çiçek satın alındığı söylentisi ülke basınında 'Utanç verici' olarak değerlendirildi.

Dünya / 11 Ocak 2021 Pazartesi 10:30
Macron ve eşinin yaptığı Fransa'yı ayağa kaldırdı! 'Utanç verici'

Bu harcamanın selefleri François Hollande ve Nicolas Sarkozy'ninkinden neredeyse beş kat daha fazla olduğu anlamına geliyor.

2012'den 2017'ye kadar devlet başkanı olan Hollande, 2011'de çiçeklere 1 milyon lira harcarken, 2007'den 2012'ye cumhurbaşkanı olan Sarkozy'nin 1,3 milyon lira harcadığı bildirildi.

Fransız kamuoyunun, ülkenin koronavirüs salgının mali yansımalarından kurtulmak için mücadele ettiği bir zamanda Başkan ve eşinin harcamaları karşısında şoke olduğu söyleniyor.

Ağustos ayında yayınlanan ve Politis tarafından bu hafta kamuoyuna açıklanan rakamlar, Elysée Sarayı'nın geçen yıl 600.000 euro (5,4 milyon TL) değerinde çiçek sipariş ettiğini gösteriyor.

Politis, bu bütçenin, önceki başkanlardan dört buçuk kat daha fazla olduğunu belirtti.

Elysée Sarayı'nın halka kapalı olduğu ve koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle çok az resepsiyonun yapıldığı bir dönemde çiçek bütçesinin hızla arttığı da kaydedildi.

Eylül ayında Elysée Sarayı'nın Altın Odası'nın yenilenmesinin 8.300.000 liraya mal olduğu açıklanmıştı.

Ayrıca Elysée Sarayı 2018 yılında Le Canard Enchaine gazetesinin yaptığı habere göre 6 milyon lira değerinde yeni bir tabak takımı satın almıştı.

Koronavirüs salgınının ülkeyi felç etmesi nedeniyle ülkede birçok kişi bu çiçek bütçesini 'utanç verici' olarak nitelendirdi.

Birçoğu hayal kırıklıklarını dile getirmek için sosyal medyada 'Paramızı kurtarmamız istendi, daha fazla vergilendiriliyoruz ve o eğleniyor.' dedi.

Fransız hükümeti ülkenin ekonomik toparlanmasını hızlandırmak için 100 milyar avroluk bir plan başlattı.

Hükümet, aşının onaylanmasından sonraki günlerde sadece birkaç yüz kişinin aşılanması nedeniyle sürecin yavaş ilerlemesi konusunda çeşitli eleştirilerle karşı karşıya kalmıştı.

Nicolas Sarkozy

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