HDP’lilerin dağ kadrosundaki kirli faaliyetleri ortaya çıktı!

Soruşturma savcısı Ahmet Altun tarafından ifadesi alınan gizli tanık Ulaş'ın yapmış olduğu teşhislerde HDP'lilerin dağ kadrosundaki görevleri ve faaliyetleri anlatıldı. Antalya'da PKK üyeliğinden gözaltına alınan S.B., 'Seçimlerde geçmişte adı BDP günümüzde HDP olan yasal siyasi partilerin, terör örgütünün Kandil'de bulunan üst yönetimi tarafından belirlenmiş örgüt kadrolarından oluşan adayları listelerine dahil edilerek seçilmeleri sağlanır' dedi. İtirafçılar şu bilgileri verdi:







Gültan Kışanak: KCK/PAJK'a bağlı faaliyet yürütür. Sakine Cansız ile cezaevinde kaldığı için örgütte çok sevilir. Halen aktif olarak PAJK'da bulunduğunu biliyorum. Çok defa Kandil'e gidip geldi. 2014'te Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi, Abdullah Öcalan'ı talimatıyla oldu.







HDP eski milletvekili ve Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen: 2011- 2015 arasında Kandil'e gitti. Kandil'in önerisiyle milletvekili yapılıp belediye adayı gösterildi.







HDP eski Milletvekili Ayla Akat Aka: Sabri Ok, Cihan Deniz, Nurettin Demirtaş ve Ali Durç gibi üst düzey örgüt mensuplarıyla çok yakın ve samimi. İki dönem üst üste Abdullah Öcalan'ın talimatıyla milletvekili seçildi. Birçok kez Kandil'e gitti.







HDP eski Milletvekili Aysel Tuğluk: O dönemki ismi KJA olan sözde kadın yapılanmasında 'kadro' tabir edilen ve tüm yaşamını terör örgütü faaliyetlerine adayan örgüt mensuplarından.



HDP eski Milletvekili Demir Çelik: KCK Türkiye yapılanması ideolojik alan merkezine bağlı. PKK tarihi konularında ideolojik eğitimler verdi. Yurtdışına kaçtı.



Emine Ayna: 2014'te Kandil'e gitti. KJA isimli sözde kadın yapılanması içerisinde faaliyet yürüttü. Milletvekili adayı gösterilmemesine kızarak örgütten koptu.



Selma Irmak: 2009 KCK ana davasında tutuklandı. 2014'te tahliye olduğunda Demokratik Toplum Kongresi'nde Ahmet Türk ile birlikte eşbaşkanlık yaptı. KJA yapılanmasında.



Sebahat Tuncel: KCK/ TM'de KJA bünyesinde sözde kadın yapılanması içerisinde. 2008'de milletvekili seçilince cezaevinden çıktı.



Pervin Oduncu: Birçok kez Kandil'e gidip geldi. 2011- 2014 arasında KCK Türkiye kadın yapılanması siyasal alan merkezinden sorumluydu. Kandil'de silahlı faaliyet yürüttükten sonra Suriye'ye geçiş yaptı. Ekim 2019'da Kamışlı'da bulunduğum süreçte belediyelerden sorumlu KCK üyesiydi.



MYK VE PM ÜYELERİ, ÖRGÜT İÇİNDE AKTİF



HDP MYK üyesi Zeynep Karaman: 2009- 2011 arası KCK Türkiye sözcülüğü görevinde yer aldı. 2014-2017 arasında KCK Türkiye kadın sözcülüğü ve HDP Kadın Meclisi sorumluluğu yaptı. HDP PM'de aktif olarak örgütsel faaliyetlerine devam etti.



HDP'li İbrahim Binici: KCK Türkiye yürütme üyesi. Birçok kez Kandil'e gidip geldi. PKK'nın organize ettiği Kobani olaylarının sorumlularındandır.



HDP MYK üyesi Ayşe Yağcı: Örgüt üyelerinin eğitimlerden sorumluydu. 2011-2013 arasında KCK Türkiye sözcülüğü yaptı. Kobani olayları ve özyönetim-özerklik açıklamalarıyla ilgili Kandil'e yazdığı raporda gençlerin ölümünden ve yıkılan şehirlerden sorumlu olmadığını belirtip örgütten ayrıldı.



HDP PM Üyesi Meryem Adıbelli: KCK Türkiye sözcülerinden. Türkiye'de eylem ve etkinliklerden sorumluydu. Kobani ve hendek olaylarının sorumlularından.



HDP eski PM Üyesi Abdulselam Demirkıran: 2009- 2017 arası KCK Türkiye yapılanması toplumsal alan merkezine bağlı çalıştı. Kobani olayları dönemi KCK Türkiye sözcülüğünde yer alan Mazhar Öztürk ve Ferhat Aksu ile Murat Karayılan arasında kuryelik yaptı.



Kamuran Yüksek: KCK Ana Davası'ndan tutukladı. 2014'te tahliye olunca Kandil'e geldi. DBP eşbaşkanlığı yaptı. Ekim 2019'da belediyelerden sorumlu KCK üyesiydi.

