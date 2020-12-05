Melih Gökçek'ten Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül açıklaması!

Eski Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek yaptığı açıklamada 'Tüm bu olan bitenden sonra tüm Cumhuriyet Halk Partililer suçlıudur demek büyük haksızlık olur. Ama bu haksızlığı başta Kaftancıoğlu olmak üzere pek çok solcu ısrarla yaptı. ' diyerek CHP'nin birbiri ardınca açıklanan tecvüz skandallarından bahsetti.



Gökçek ,Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül'ün siyasi analizlerini şu şekilde yaptı 'İnce ve Sarıgül şu anda muhalefet açısından eşit şansa sahip. İnce, kamuoyunda belli avantajlara sahip gibi görünse de teşkilatlanma açısından Mustafa Sarıgül'ün çok daha aktif olduğunu görüyoruz ' dedi.



İşte tüm detaylarıyla Melih Gökçek'in konuşması:





