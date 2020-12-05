Kuzey Kore'de koronavirüs karantinasını ihlal etti diye kurşuna dizdiler!

Tartışmalı lider Kim Jong-un yönetimindeki Kuzey Kore bir kez daha akıllara durgunluk veren bir vahşet haberiyle gündeme bomba gibi düştü.



Asya medyası, Kuzey Kore'de koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden bir kişinin halka açık bir şekilde kurşuna dizerek infaz edildiğini aktardı.



Dünyanın en dışa kapalı ülkesi Kuzey Kore'de kapalı Çin sınırında kaçakçılık yapmakla suçlanan kişinin koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle halka açık bir şekilde kurşuna dizilerek infaz edildiği iddia edildi.



Asya medyasında yer alan haberlere göre, ölüm cezasına çarptırılan kişinin 50'li yaşlarında ve Çinli iş ortaklarıyla kapalı olan sınırdan kaçakçılık yaptığı ifade edildi.



SINIR MUHAFIZLARINI DENETLEMEK İÇİN ÖZEL BİRİM KURULDU



Kuzey Kore yönetiminin, sınır muhafızlarını kontrol etmek ve kaçakçılık yapmadıklarından emin olmak için muhafızları denetleyen özel birimler görevlendirdiği belirtildi.



Kuzey Kore resmi olarak ülkede koronavirüs vakası olmadığını iddia ederken, Kim Jong-un rejimi 'ultra yüksek düzeyde acil karantina önlemleri' getirerek, sınırdaki görevli askerlere Çin sınırından izinsiz girenleri vurma emri verildi.



Kuzey Kore geçtiğimiz aylarda sınır komşusu ve iyi ilişkiler içinde olduğu Çin'le bile sınırlarını kapatarak koronavirüs tedbirleri konusunda ne kadar ciddi olduğunun sinyallerini vermişti.



Kim Jong-un ise aylarca ortada görünmedikten ve hakkında koronavirüse yakalandı söylentileri ortaya çıktıktan sonra ortaya çıkmış, denetleme yaparken görüntü vererek sağlıklıyım ve görevimin başındayım mesajı vermişti.



Geçen hafta ise yine dünyayı sarsan bir iddia ortaya atılmış, Kim Jong-un'un Çin'de geliştirilen bir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını yaptırdığı iddia edilmişti.



Merkezi Washington'da bulunan düşünce kuruluşu Ulusal Çıkar Merkezi araştırmacılarından Harry Kazianis, '19fourtyfive' internet sitesinde yayımlanan haberde, 'Kuzey Kore lideri Kim, aile bireyleri ve yakınındaki üst düzey yetkililerin' Çin'den getirilen bir aşı adayıyla Kovid-19'a karşı aşılandığını ileri sürmüştü.



Haberde, istihbarat kaynaklarının Kim Jong Un ve diğerlerine Çin'de geliştirilen hangi aşının uygulandığı bilgisini vermekten kaçındığı belirtilmişti.



Kuzey Kore, iki ay önce ülkeyi yöneten İşçi Partisi'nin kuruluşunun 75. yılını büyük bir tören ve geçit alayıyla kutlamış, ülkenin en önemli günlerinden bir olan bu kutlamada kürsüye çıkan Kim Jong-un da hem ülkesine hem de dünyaya çarpıcı mesajlar vermişti.



Topluluk önünde duygularını asla belli etmeyen Kim Jong-un'un konuşması sırasında yaşadığı duygusal anlar ise tüm dünyada birinci manşet haline gelmişti.



Kim Jong, kıtalararası yeni bir balistik füze ve diğer askeri teçhizatın sergilendiği askeri geçit töreninde konuşmuş, bir ara gözlüklerini çıkarak gözyaşlarını silmiş ve koronavirüs salgınıyla ilgili olarak 'Halkımız bana güvendi, gökyüzü kadar yüksek, denizler kadar derin umutlarını bana bağladı. Ama ben bunlara yeteri kadar yanıt veremedim. Bunun için çok üzgünüm' demişti.



Kim, törendeki konuşmasının önemli bir bölümünü, alışılmışın dışında Kuzey Kore halkının çektiği sıkıntılarına ayırmış, 'büyük zorluklar', 'sayısız sıkıntılar' ve 'görülmemiş felaketler' den söz etmişti.



Kim Jong-un'un ağlayarak yaptığı bu itiraf ve özür dilemesini dinleyen askerler ve töreni izleyen Kore halkı da liderleriyle birlikte gözyaşı dökmüştü.



Kuzey Kore'nin kısa zaman önce yaşanan bu olaylardan sonra 'tedbir' için bir vatandaşını kurşuna dizmesi büyük tepki çekti...