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CHP'li Tunç Soyer’in danışmanı Ali Kıvanç Ege liseli genci ezdi!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in basın danışmanı Ali Kıvanç Ege’nin otomobiliyle çarptığı gençlerden biri yaşamını yitirdi, diğeri ağır yaralandı. Sokağa çıkma yasağında trafikte olan ve alkollü olduğu iddia edilen Ege, “Korona virüs hastası ile temaslı olduğumdan karantina için eve gidiyordum” dedi.

Güncel / 05 Aralık 2020 Cumartesi 09:11
CHP'li Tunç Soyer’in danışmanı Ali Kıvanç Ege liseli genci ezdi!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Seferihisar'dan gelen şok haberle sarsıldı. Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Seferihisar'daki görev döneminden bu yana basın danışmanlığını yapan Ali Kıvanç Ege'nin otomobili ile çarptığı motosiklette bulunan Serkan Polat Kesici (16) hayatını kaybetti. Motosiklette Kesici ile birlikte bulunan Suphi Güneş (24) isimli genç de ağır yaralandı. Kaza Seferihisar ilçesindeki Ulamış Mahallesi girişinde geçtiğimiz perşembe akşamı 22.30'da meydana geldi. kaza sırasında alkollü olduğu iddia edilen Ege'ye test yapıldığı öğrenildi.



YOLA SAVRULDULAR

Ali Kıvanç Ege, sokağa çıkma yasağının başladığı saatlerde otomobili ile İzmir'den Seferihisar'daki evine gitmek için yola çıktı. Ege, İzmir-Seferihisar Yolu'nun Ulamış girişi yakınlarında iddiaya göre son anda fark ettiği motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan motosiklette bulunan 16 yaşındaki Serkan Polat Kesici hayatını kaybederken, ağır yaralanan arkadaşı Suphi Güneş (24) Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan sürücü Ali Kıvanç Ege, ilk ifadesinde bir Kovid-19 hastasıyla temaslı olduğu için kendisini karantinaya almak amacıyla Seferihisar'daki evine doğru gittiğini, çarptığı motosikletin farlarının yanmamasından dolayı kendilerini fark etmediğini öne sürdü. Kazanın ardından gözaltına alınan Ege, adliyeye sevk edildi.



ACI HABERLE YIKILDILAR

Kazada yaralanan Suphi Güneş'in sağlık durumu iyiye giderken, Seferihisar'da unlu mamuller işi ile uğraşan baba Sedat Kesici, 16 yaşındaki Serkan'dan gelen acı haberle yıkıldı. MHP Seferihisar İlçe Başkan Yardımcısı İmdat Kesici ve AK Parti Seferihisar Belediyesi eski Meclis Üyesi Davut Kesici'nin de yeğeni olan Serkan Kesici'nin, Seferihisar Semiha İrfan Çalı Mesleki ve teknik Anadolu Lisesi öğrencisi olduğu öğrenildi. Talihsiz gencin cenazesi kılınan cenaze namazının ardından, Seferihisar Mezarlığı'na defnedildi.

Ak Parti

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