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CHP'li Foça Belediye Başkanı'ndan 'kurtarılmış bölge' skandalı

CHP İstanbul ilçe teşkilatlarındaki tecavüz ve cinsel taciz haberleri bitmeden bir skandal da İzmir'den geldi. Foça Belediye Başkanı CHP'li Fatih Gürbüz, belediyedeki bir toplantı sırasında inanılmaz ifadeler kullandı. Gürbüz, 'İzmir ve Foça kurtarılmış bölgedir' diyerek tepkileri üzerine çekti. "Kurtarılmış bölge" sözlerine vatandaşlardan ve AK Parti İzmir'den sert tepkiler geldi.

Güncel / 05 Aralık 2020 Cumartesi 22:09
CHP'li Foça Belediye Başkanı'ndan 'kurtarılmış bölge' skandalı

İzmir'in Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün 'İzmir ve Foça kurtarılmış bölgedir' sözlerine AK Parti İzmir'den sert tepki gelirken, sosyal medya hesaplarından çok sayıda kişi Gürbüz'e tepki gösterdi.

Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün bir toplantı sırasında 'İzmir ve Foça kurtarılmış bölgedir' sözleri gündeme gelirken, 'İzmir9eylüldeKurtuldu' hastagı ile sosyal medyada çok sayıda kişi CHP'li Belediye Başkanı Gürbüz'e tepki gösterdi.

'KİMİ KİMDEN NASIL KURTARDINIZ?'

AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli de Foça Belediye Başkanının sözlerine tepki gösterip, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
'İzmir ve Foça kurtarılmış bölgedir' diyen CHP'li Başkan Gürbüz'e sormak lazım? Kimi, kimden, nasıl kurtardınız? Kurtarmak; halkın malını satmaya kalkışmak, halkı hizmetsiz bırakmak mıdır? Kusuru boyunu aşmış bu şahsa söylenecek tek söz vardır; Yazıklar olsun!' dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal ise, 'Foça Belediye Başkanı'nın toplantısında, görev yaptığı ilçeyi 'kurtarılmış bölge' ilan etmesi kabul edilemez. Bu tip ifadelerin tehlikeli olması yanında kötü niyetler de taşıdığı ortadadır. Skandal ifadelerin sahibi, İzmirlilere açıklama borçludur!' dedi. AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan'da tepki göstererek , 'Dün Kumburnu Plajını peşkeş çekmeye çalışan Foça Belediye Başkanı, bugün kurtarılmış bölge olduğunu savunuyorum. Nasıl bir hukuksuzluğun içerisine girmişlerse artık kendilerini kurtarmak için tehdit ve 'bölücülük' dahil her türlü ifadeyi kullanıyorlar.' dedi.

Ak Parti

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