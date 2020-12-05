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ABD Başkanı Donald Trump, Somali'deki ABD askerlerinin geri çekilmesi talimatını verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Somali'de bulunan ABD askerlerinin gelecek yılın başına kadar çekilmesi emirini verdi. ABD Başkanı Donald Trump, Ocak ayında yapacağı görev devir teslimine az bir süre kala önemli kararlar vermeye devam ediyor. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan açıklamaya göre, Başkan Trump’ın Somali'de ABD askerlerinin bir kısmının gelecek yıla kadar geri çekilmesi yönünde emir verdiği aktarıldı.

Dünya / 05 Aralık 2020 Cumartesi 11:27
ABD Başkanı Donald Trump, Somali'deki ABD askerlerinin geri çekilmesi talimatını verdi

Pentagon, askerlerin geri çekilmesinin ABD politikalarını değiştirmeyeceğini vurgu yaparak, 'ABD, Somali'deki terörizm karşı verilen mücadeleyi sürdürmeye devam edecek. Somali'nin maruz kaldığı tehditlerle ilgili erken uyarılar yapmaya devam edecek' dedi.

Pentagon yetkilileri, kaç askerin geri çekileceği konusunda tam bir sayı vermezken, Somali'deki askerlerin komşu ülkelere geçeceğini aktardı. Bazı askerlerin ise başkent Mogadişu'da kalacağı öne sürüldü.

ABD, Somali'de faaliyet gösteren terör örgütü Eş-Şebab'a karşı verilen mücadele kapsamında daha önce yaklaşık 700 askerini Somali'ye göndermişti.

Öte yandan ABD Savunma Bakan Vekili Miller, 15 Ocak'a kadar ABD'nin Afganistan ve Irak'taki asker sayısını 2 bin 500'e düşüreceklerini duyurmuştu. ABD'nin şu anda Afganistan'da yaklaşık 4 bin 500 askeri ve Irak'ta ise 3 binden fazla askeri bulunuyor.

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