İBB'den 15 Temmuz Şehitlerine büyük saygısızlık!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait binada, "Bu vatan kahraman şehitlerine minnettardır. Unutmayacağız" yazısının ve şehitlerin fotoğraflarının yer aldığı bir köşe oluşturulmuştu.











CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin Yenibosna yerleşkesi içindeki, 15 Temmuz Şehitleri Köşesi, yeni yıl kutlama panosuna çevrildi.



15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları duvardan kaldırıldı, aynı yere ışıklarla ve balonlarla süslenen bir köşe oluşturuldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyetlerine ilişkin görüntüler de duvara yansıtıldı.