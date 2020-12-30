USD (Alış - Satış) : 7,41 - 7,42 EURO (Alış - Satış) : 9,07 - 9,09

Fırat Bozfırat Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı oldu

Türkiye Değişim Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kurucular kurulu toplantısında, partinin genel sekreteri ile saymanı, genel başkan yardımcıları, kadın kolları ile gençlik kolları başkanları seçildi. Fırat Bozfırat ise Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı oldu.

Siyaset / 30 Aralık 2020 Çarşamba 11:37
Fırat Bozfırat Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı oldu

Mustafa Sarıgül geçtiğimiz aylarda Türkiye Değişim Partisi'ni kurmuştu. Türkiye Değişim Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kurucular kurulu toplantısında, partinin genel sekreteri ile saymanı, genel başkan yardımcıları, kadın kolları ile gençlik kolları başkanları seçildi. Fırat Bozfırat ise Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı oldu.



Parti Genel Sekreteri eski CHP milletvekili Hasan Aydın, Genel Sayman Anavatan Partisi kurucusu Özkan Ercan, Genel Başkan Yardımcıları eski CHP milletvekili Uğur Aköz, Fırat Bozfırat, İrfan Karakaş, Gamze Büyük, Sabri Erbakan, Bayram Özata, Aziz Murat Hatipağaoğlu, Oğuz Fidan, Şaban Gürbüz, Soner Gökçe, Mehmet Ali Oğuş, Monik İpekel, Genel Sekreter Yardımcısı Şaban Ulutaş, Kadın Kolları Genel Başkanı Canan Ceylan, Gençlik Kolları Genel Başkanı Onurcan Yazıcı oldu.

Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Genel Başkan Mustafa Sarıgül, bugün itibarıyla kurulların Ankara'daki "İktidara Hazırlık Merkezi"nde göreve başladığını söyledi.

Mustafa Sarıgül

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

NOEL VE YILBAŞI KUTLAMALARININ BİLİNMEYENLERİ

Ümit ÖZDEMİR
Mehmet Orhan

ARTIK TÜRKİYE’Yİ DURDURAMAZLAR

Mehmet Orhan
TÜRKER AKINCI

SUSMAYIN, SUSTURULMAYIN!

TÜRKER AKINCI
Kürşad Berkkan

Kaos'dan Düzen! Kontrol Edilebilir İnsan Modeli!

Kürşad Berkkan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement