Fırat Bozfırat Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı oldu

Mustafa Sarıgül geçtiğimiz aylarda Türkiye Değişim Partisi'ni kurmuştu. Türkiye Değişim Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kurucular kurulu toplantısında, partinin genel sekreteri ile saymanı, genel başkan yardımcıları, kadın kolları ile gençlik kolları başkanları seçildi. Fırat Bozfırat ise Türkiye Değişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı oldu.







Parti Genel Sekreteri eski CHP milletvekili Hasan Aydın, Genel Sayman Anavatan Partisi kurucusu Özkan Ercan, Genel Başkan Yardımcıları eski CHP milletvekili Uğur Aköz, Fırat Bozfırat, İrfan Karakaş, Gamze Büyük, Sabri Erbakan, Bayram Özata, Aziz Murat Hatipağaoğlu, Oğuz Fidan, Şaban Gürbüz, Soner Gökçe, Mehmet Ali Oğuş, Monik İpekel, Genel Sekreter Yardımcısı Şaban Ulutaş, Kadın Kolları Genel Başkanı Canan Ceylan, Gençlik Kolları Genel Başkanı Onurcan Yazıcı oldu.



Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Genel Başkan Mustafa Sarıgül, bugün itibarıyla kurulların Ankara'daki "İktidara Hazırlık Merkezi"nde göreve başladığını söyledi.

