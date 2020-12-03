Kılıçdaroğlu ve CHP'lilerden tecavüz olayına hala ses yok!

CHP'li Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz 23 yaşındaki bir genç kıza tuvalette cinsel saldırıdan tutuklandı. Ancak olayın ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Kadın Kolları'ndan hala bir açıklama gelmedi.



CHP'lilerin taciz olayına sessiz kalması, kamuoyunda büyük tepkilere yol açtı. Bir kullanıcı CHP'deki taciz olayına sessiz kalmamak için özel bir site tasarlayarak konuya dair bilgiler verdi.







Siteye https://www.tecavuzesusma.com adresinden ulaşabilirsiniz.

