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CHP Kadın Kolları ve kadın örgütleri CHP'deki tecavüz ve tacize sessiz kaldı

Türkiye CHP'deki tecavüz ve tecavüz olaylarını konuşuyor. Daha önce yaşanan benzer olaylarda hemen ayağa kalkan CHP Kadın Kolları ile kadın örgütleri ise olayın tarafları CHP olunca adeta 3 maymunu oynuyor. CHP Kadın Kolları ile kadın örgütleri daha önce de gazteci İsmail Küçükkaya'nın eşine şiddet uyguladığının ortaya çıkmasının ardından sessizliğe bürünmüştü.

Güncel / 03 Aralık 2020 Perşembe 11:45
CHP Kadın Kolları ve kadın örgütleri CHP'deki tecavüz ve tacize sessiz kaldı

Cumhuriyet Halk Partisi, bu günlerde bir kez daha iğrenç gelişmelerle Türkiye'nin gündeminde. Partinin içindeki tecavüz ve taciz olayları ardı ardına patlak veriyor. Parti içindeki mağdur kadınlar, haksızlıklarını dile getirerek mücadele veriyor.

CHP MALTEPE: RESTORANDA TECAVÜZ
CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut K'nın, 23 yaşındaki bir kadını restoranda zorla alıkoyup taciz ettiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından, CHP'nin teşkilatlarında görev alan veya almış kişilerden de benzer iddialarda bulunulmuştu.

CHP İSTANBUL: AHLAKSIZ TEKLİF
CHP Avcılar ilçe eski üyesi Özlem Hanelçi, İstanbul İl Başkan Yardımcılarının kendisine ahlaksız teklifte bulunduğunu söylemişti.

CHP ÜMRANİYE: CİNSEL SALDIRI
CHP Ümraniye Gençlik Kollarından 20 yaşındaki D.A. da eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı G.Ö.A'nın cinsel saldırısına uğradığını açıklamıştı.

CHP KADIN KOLLARI VE KADIN DERNEKLERİ SESSİZ
Tüm aşağılık haberler peş peşe gelirken CHP Kadın Kolları ile kadın derneklerinden bırakın tepki göstermeyi en ufak bir açıklama bile gelmedi. Adeta 3 maymunu oynayan kadın örgütleri ve CHP Kadın Kolları geçtiğimiz aylarda gazeteci İsmail Küçükkaya'nın boşandığı eşine uyguladığı şiddette de sessiz kalmıştı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka henüz iğrenç olaylarla ilgili bir açıklama yapmış değil.

Cumhuriyet Halk PartisiAylin Nazlıaka

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