Yunanistan ve İsrail’den Doğu Akdeniz için skandal hamle!

Türkiye ve Yunanistan arasındaki en uzun gerilimin yaşandığı 2020 biterken, çılgına dönen Atina'dan yeni haberler var. Türkiye korkusuyla Fransa'dan Rafale jetleri satın alan, ABD'den F-35 isteyen Yunanistan son olarak bir diğer müttefiki İsrail'le de anlaştı.



Türkiye'nin özellikle Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'daki savaşların kaderini silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) değiştirmesi ise, Ege Denizi'nde bir ilkin yaşanmasına yol açtı.



Yunan medyası, Bayraktar TB2'lerin yeni bir çığır açması üzerine Atina yönetiminin İsrail'den SİHA'lar satın alacağını ve Ege Denizi'nin ortasındaki İskiri (Skiros) Adası'na drone üssü kurulacağını duyurdu.



Türkiye'ye karşı yığınak başladığını aktaran yerel medya, İsrail SİHA'larıyla İskiri'deki Tanagra hava üssünü canlandıracağını ve tüm Ege Denizi'ni güneyden kuzeye izleyeceğini yazdı.



Yunan medyasında bugün İsrail'le ilgili yeni haberler var. Haberlere göre, Atina yönetimi beş ay süren müzakerelerin ardından İsrail'le askeri işbirliği için anlaşmaya vardı.



Doğu Akdeniz'de de müttefik olan iki ülke arasındaki anlaşmaya göre, Kalamata Havalimanı'nda bir pilot eğitim merkezi kurulacak. Yerel medya, Yunanistan'ın Kanadalı CAE firması yerine İsrail şirketi Elbit'i seçtiğini yazdı.



22 yıl geçerli olacak anlaşmanın maliyeti ise 1 milyar 375 milyon euro. Kalamata'daki eğitim programında yalnızca Yunan Hava Kuvvetleri pilotları değil diğer ülkelerden pilotlar da eğitim alacak.



Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs arasındaki müttefiklik anlaşmasına göre ise üç ülke birlikte tatbikatlar yapacak, istihbarat paylaşımına gidecek ve siber güvenlik alanında çalışacak.



Yunanistan'ın batısındaki İyon Denizi'nde kara sularının altı milden 12 mile resmen çıkarmasının ardından yayınlanan bir analizde ise, yine Türkiye hedefteydi. Kararın Türkiye'yi üzdüğünü savunan Yunan medyası, Atina yönetiminin bir sonraki adımının Ege Denizi olacağını savundu.



Yunanistan'ın Güney Kıbrıs'la anlaşarak Ege ve Doğu Akdeniz'de de kara sularını 12 mile yükseltmeyi deneyeceğini belirten analiz, Rusya'nın Yunanistan'a destek verdiğini de ileri sürdü.







Söz konusu çıkarım, Atina'daki Rusya Büyükelçiliği'nin Ekim ayında Twitter'dan paylaştığı destek mesajı ile Türkiye ve Yunanistan haritalarına dayandırıldı. Milliyet'te yer alan habere göre, Yunanistan, İyon Denizi'ndeki kararı İtalya ve Arnavutluk'la anlaşarak hayata geçirdi ancak Türkiye ile arasındaki en büyük sorun, kıta sahanlığı.



Yaz mevsimi boyunca Doğu Akdeniz'de tansiyon hiç düşmedi, Atina yönetimi müttefikleri Fransa, Mısır, Güney Kıbrıs ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerle tatbikat yaptı. ABD ise Girit Adası'ndaki Suda üssüne bir savaş gemisi gönderdi.



Ayrıca hava savunma sistemi Patriot'u da modernize etmeye hazırlanan Yunanistan, 2020 biterken Türkiye'ye yakın silahsızlandırılmış statüdeki adaları da kapsayan tatbikat alanları ilan etti.



Yunanistan'ın yayınladığı NOTAM'la yeni yılın ilk günlerinden 26 Şubat'a kadar Ege Denizi'ni boydan boya kapatması Ankara'nın sert tepkisini çekti, Türk Dışişleri resmi açıklama yaptı.



Bunun üzerine Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye karşılık verdi, tatbikatların yıllardır Ege ve Doğu Akdeniz'de aynı bölgelerde icra edildiğini savundu.



Söz konusu bölgelerin ayrı ayrı zamanlarda kapatılacağını aktaran Yunan Dışişleri, silahsızlandırılmış adaların yalnızca Ankara'nın ileri sürdüğü bir tez olduğunu iddia etti.



Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ise Türkiye'ye yakın adaları Noel öncesinde ziyarette etti, adalarda daha fazla asker ve silah konuşlandırılacağını söyledi.



Yunanistan ayrıca, Türkiye liderliğinde dünyada gelişmekte olan SİHA teknolojisinde silahların nasıl etkisizleştirileceği üstüne kara kara düşünüyor. Yunan medyasında çıkan analizde, Türk SİHA teknolojisine ilişkin şu ifadeler yer aldı: 'Türk insansız hava araçlarının kilit rol oynadığı bölgemizdeki son savaşlar, haklı olarak dünyanın dört bir yanındaki askeri analistleri alarma geçirdi...



Dağlık Karabağ savaşındaki tehdit birkaç yıldır var ve Ukrayna, Suriye, Yemen ve Libya'daki çatışmalarda bunu gördük. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlam Aliyev bir Türk televizyonuna verdiği demeçte, 'Azerbaycan ordusuna ait gelişmiş Türk insansız hava araçları sayesinde cephedeki kayıplarımız azaldı.Bu uçaklar Türkiye'nin gücünü gösteriyor ve bu da bizi güçlendiriyor' dedi.



Modern savaş uçakları kuşkusuz çok pahalı ve bir kaza anında pilotlarının ölme veya yakalanma riski de bir o kadar endişe verici. Dronelar, özellikle Dağlık Karabağ gibi küçük ölçekli savaş alanlarında çok daha maliyetsiz ve çok yönlü araçlar. İnsansız hava araçlarına karşı füze savunma sistemlerinin düşük verimliliği ve uçaksavar füzelerinin yüksek maliyeti, hem doğal imhaları hem de bilgi, kontrol ve silahlanma sistemlerinin etkisiz hale getirilmesi için özel önlemlerin geliştirilmesini ve uygulanmasını gerektiriyor.



Türk SİHA'larının durdurulması çok zor, bir an önce şu adımlar atılmalı: Çeşitli tipte kısa menzilli taşınabilir veya yerleşik füze sistemleri ve uçaksavar silahları ile özel hava savunma birimlerinin oluşturulması. Küçük hava hedeflerine karşı verimliliği artırmak için mevcut uçaksavar silahlarının yükseltilmesi (modernize edilmesi). Küçük hava hedeflerini tespit etmek ve vurmak amacıyla gelişmiş uçaksavar silahlarının geliştirilmesi.



Geleneksel olmayan yöntemlere ve yeni doğal ilkelere dayalı özel ekipman geliştirilmesi. Düşman insansız hava araçlarının etkinliğini azaltmak için bilgi ve kontrol sistemleriyle başa çıkmak için askeri önlemler alınması.