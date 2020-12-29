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İngiltere alarmda! En kötüsü oldu!

İngiltere'den gelen son dakika bilgisine göre korona virüs salgınında günlük vaka sayısında iki gündür rekor artış yaşanıyor. Ülkede son 24 saatte 53 bin 135 yeni vaka tespit edildi.

Güncel / 29 Aralık 2020 Salı 22:48
İngiltere alarmda! En kötüsü oldu!

İngiltere'de korona virüs salgınında günlük vaka sayısındaki rekor artış iki gündür devam ediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 53 bin 135 yeni vakanın tespit edildiği, toplam vaka sayısının ise 2 milyon 382 bin 865'e ulaştığı belirtildi. Ülkede Covid-19 nedeniyle son 24 saat içinde 414 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 71 bin 567'ye yükseldi. İngiltere'de salgının başlamasından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.

"PANDEMİNİN ÇOK TEHLİKELİ BİR AŞAMASINA GİDİYORUZ"

İngiltere'de Covid-19'un mutasyonunun tespit edilmesi ve yeni türün daha hızla yayılması nedeniyle geçtiğimiz haftalarda İngiltere hükümeti ülkedeki yerel kısıtlamaları artırmıştı. Uzmanlar, İngiltere'de daha sıkı kısıtlama kurallarının uygulanması konusunda hükümete çağrıda bulundu.
University College London'dan bulaşıcı hastalık epidemiyolojisi Profesörü Andrew Hayward yaptığı açıklamada, "Pandeminin çok tehlikeli bir aşamasına gidiyoruz. Ocak ve Şubat aylarında olası bir felaketi önlemek için ulusal bir eyleme ihtiyacımız var" dedi.

İNGİLTERE'DE İLK AŞIYI VURULAN KEENAN'A İKİNCİ DOZ VERİLDİ

Pfizer ve BioNTech aşısının 8 Aralık'ta İngiltere'de ilk vurulduğu kişi olan 91 yaşındaki Margaret Keenan'a ikinci dozu da bugün vuruldu.

İngiltere

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