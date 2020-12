Muhsin Yazıcıoğlu suikastında çarpıcı detay! Gizli tanık akıl hastası çıktı...

Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 kişinin ölümüne ilişkin FETÖ suikastına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında örgütün sistemli olarak soruşturmaya adı karışan FETÖ üyesi polis ve askerleri koruyup, suikastı o dönem yürütülen Ergenekon soruşturmalarına örgüt eylemi olarak eklemeye çalıştığı ortaya çıkmıştı. SABAH'ın ulaştığı güncel soruşturmada 2009 yılında isimsiz ihbarla yakalatılan bir kişinin Ergenekon tutuklusu Hurşit Tolon paşanın sözde tetikçisi olduğu, cebinden ise 'Muhsin Yazıcıoğlu'nun uçak şirketinin sahibini araştır, gereğini yap' şeklinde not çıktığı, bu kişinin ise psikiyatri hastası olan Emrah P. olmasına rağmen dosyaya tanık olarak konulduğu ortaya çıktı.



Yazıcıoğlu ailesinin ve avukatların yaptığı şikayet başvuruları üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2 yıldır yürüttüğü soruşturmada FETÖ'nün Yazıcıoğlu suikastını örtüp, olayla Ergenekon dosyası arasında bağlantı kurmaya çalışarak kurmaca ifadelerle kumpas soruşturması yürüttüğü belirlenmişti. Fetullah Gülen'in talimatıyla hareket eden özel yetkili örgüt üyesi savcıların kumpası, o dönem gizli tanık olan şüphelilerin yeniden ifadelerinin alınması ve isimlerinin belirlenmesiyle netlik kazandı. Dinlenen Beydağı kod adlı gizli tanığın, Ümraniye'de çıkan el bombaları ile Elbistan'da yol kenarında bulunan mühimmatla ilgi kurarak suikastın Ergenekon soruşturmasına sokulmaya çalışıldığı belirtildi.



GİZLİ TANIK 'PSİKİYATRİ HASTASI' ÇIKTI



Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'na gelen isimsiz ihbar mektuplarından birinde bir kısım üst düzey kamu görevlilerinin olaydan sorumlu oldukları olayın Maraş Ergenekonuyla bağlantılı olduğunun belirtilirken, 06 Ağustos 2009'da İzmir Emniyet Müdürlüğü 155 ihbar hattına eşkal veren isimsiz kişinin Emrah P.'nin Ergenekon tutuklusu Hurşit Tolon Paşanın tetikçisi olduğunu, eylem hazırlığı içerisinde olduğunu belirterek aradığı, adresini verdiği yerde yakalanan Emrah P.'nin yapılan üst aramasında el çantasındaki not defterinde 'Muhsin Yazıcıoğlu'nun uçak şirketinin sahibinin şirketini araştır, gereğini yap' şeklinde kendi kendine yazdığı not bulunduğu bu kişinin yakalanmasıyla Yazıcıoğlu'nun ölümünün Ergenekon ile bağlantı kurulmaya çalışıldığı belirlendi. Hakkında araştırma yapılan Emrah P.'nin psikyatri hastası raporu bulunduğunun, buna rağmen soruşturma dosyasına eklendiği belirtildi. 2013 yılındaki isimsiz bir başka ihbar mektubunda ise, sonradan FETÖ ile irtibatlı olduğu ortaya çıkan Rafet A.'nın da gizli tanık olarak dosyaya konulduğu belirlendi.