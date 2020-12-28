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Bakan Pekcan'dan İngiltere açıklaması!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2021 yılından itibaren hem Türkiye’nin hem de en önemli ticaret ortaklarımızdan biri olan Birleşik Krallık’ın (BK) karşılıklı olarak kazanacağı yepyeni bir dönem başlıyor." dedi.

Ekonomi / 28 Aralık 2020 Pazartesi 21:09
Bakan Pekcan'dan İngiltere açıklaması!

Başkan Erdoğan'n açıkladığı İngiltere ile Ticaret Anlaşması'nın ardından Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da açıklamalarda bulundu.

Rushar Pekcan'ın açıklamalar şöyle:

2021 yılından itibaren hem Türkiye'nin hem de en önemli ticaret ortaklarımızdan biri olan Birleşik Krallık'ın (BK) karşılıklı olarak kazanacağı yepyeni bir dönem başlıyor.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde sonuçlandırdığımız, BK ile ticari ilişkilerimizin yeni temeli, çerçevesi olacak Serbest Ticaret Anlaşmasını (STA) yarın imzalıyoruz.

En büyük 3'üncü ticaret ortağımız olan BK ile ticari ilişkilerimizi kazan-kazan prensibiyle artırarak sürdürmemizi amaçlayan söz konusu STA, BK ile ilişkilerimizin daha da derinleştirilmesi yönünde çok kritik bir adımdır.

GÜMRÜK BİRLİĞİ'NDEN SONRAKİ EN ÖNEMLİ ANLAŞMA

2017'den bu yana süren, AB ile Gümrük Birliği anlaşmamız sonrasında imzaladığımız en önemli anlaşma olacak olan bu STA'nın imzalanmasında emeği geçen başta BK Ticaret Bakanı Sayın Liz Truss olmak üzere Türk ve İngiliz heyetlerine teşekkür ediyorum.

Anlaşmamızın ülkelerimize ve iş dünyamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.

İngiltereRecep Tayyip Erdoğan

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